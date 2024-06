Cuatro barcos de guerra rusos atracarán en Cuba el 12 de junio y permanecerán una semana en la isla para supuestas actividades “culturales”, según la dictadura castrista. Sin embargo, el hecho luce más como una escalada de tensiones por la cercanía de ese país con Estados Unidos. En detalle, se trata de la fragata rusa Almirante Gorshkov, el remolcador de salvamento Nikolai Chiker, el petrolero Pashin y el submarino Kazán, que llegarán bajo la mirada atenta de Washington.

Y es que funcionarios estadounidenses habían adelantado que esto iba a suceder, aunque aclararon que los cuatro buques de la Armada no llevaban armas nucleares. No obstante, no significa que el hecho no sea tomado como un desafío directo a la Casa Blanca, debido a la amistad, cada vez más estrecha, entre el régimen de Miguel Díaz-Canel y Vladímir Putin.

Es probable que los barcos hagan escala en Venezuela, según las estimaciones previas de los funcionarios, para realizar “ejercicios navales”. Pero hasta que eso no sea confirmado, en Cuba también harán maniobras bélicas que incluirán tanto aviones rusos como buques de guerra de combate, según un reporte del Miami Herald. Así, esta novedad se convierte en el primer ejercicio aéreo y marítimo coordinado por Rusia en el hemisferio occidental desde hace cinco años.

Bajo la mirada de la Marina estadounidense

Lo que implican estos ejercicios navales es la reafirmación de hipótesis de especialistas respecto a que Rusia busca establecer una plataforma que le permita estar más cerca de Estados Unidos, útil para amenazar a la primera potencia mundial en caso de empeorar las actuales tensiones geopolíticas. Pero desde La Habana se niegan a confirmar este propósito, lo escudan bajo el pretexto de actividades “culturales” con recorridos en lugares históricos para la tripulación.

Desde Estados Unidos tienen una versión diferente: “Como parte de los ejercicios militares regulares de Rusia, anticipamos que este verano Rusia llevará a cabo una intensa actividad naval y aérea cerca de Estados Unidos. Estas acciones culminarán en un ejercicio naval ruso global este otoño”, según fuentes del gobierno norteamericano.

Por lo pronto, al no portar armas nucleares, el país que hoy gobierna Joe Biden no ve la llegada de los barcos rusos como una amenaza directa, pero la Marina estadounidense no dejará de monitorear los ejercicios en el Caribe.