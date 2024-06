El veredicto contra el expresidente republicano Donald Trump por el juicio penal en su contra ya se conoce, y la sentencia no se publicará hasta el próximo 11 de julio. Sin embargo, ahí no termina la historia alrededor de este caso que comenzó con la denuncia del fiscal demócrata Alvin Bragg.

Aún se mantiene la orden de silencio que impuso el juez Juan Merchan contra el también candidato presidencial republicano, quien lo multó con 10000 dólares porque Trump se refirió al juicio durante una entrevista televisada y por publicaciones que hizo en redes sociales. Junto a la multa, llegó además la amenaza de enviarlo a la cárcel solo por expresarse.

Pero, ¿qué pasa ahora que el juicio terminó? Trump también desea saber la respuesta. Por eso sus abogados enviaron una carta al magistrado pidiendo que levante la orden de silencio que le impide referirse a los integrantes del jurado, testigos, fiscales y otras personas relacionadas con el caso. El motivo no es menor: el debate presidencial con su contrincante Joe Biden está a la vuelta de la esquina y con esa orden de silencio vigente, es imposible que el candidato republicano pueda defenderse si el actual mandatario demócrata decide usar el juicio como arma política para señalarlo el próximo 27 de junio frente a las cámaras y el mundo.

Trump has asked the judge who presided over his New York criminal trial to lift the gag order that prevents him from speaking about witnesses, jurors and others associated with the case. More below —> pic.twitter.com/TTEDiunlvb

— Katherine Faulders (@KFaulders) June 4, 2024