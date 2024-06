Nayib Bukele estará al frente de la presidencia de El Salvador cinco años más. Así quedó formalizado en su investidura donde se dieron cita mandatarios de todo el mundo para reconocer su segundo período consecutivo, el cual se extenderá hasta el año 2029. Con la inseguridad —producto de la violencia de las pandillas— controlada a raíz de sus políticas que incluyen el estado de excepción, Bukele asume nuevamente con retos aún pendientes, y así lo reconoce.

La economía será su prioridad. Haciendo la analogía sobre un paciente con enfermedad terminal, cuyos médicos anteriores no pudieron dar con la cura, pidió la confianza de sus electores para dar con “la medicina” que arregle también los problemas económicos que atraviesa el país centroamericano y que sigue generando preocupaciones por representar 170.000 hogares bajo la condición de pobreza extrema monetaria en el año 2023, en comparación a los 86.000 hogares en el 2019, según estimaciones de expertos.

El plan de Bukele, de acuerdo con su discurso, es ir atendiendo los problemas uno por uno, hasta bajar los índices económicos negativos así como lo hizo con la tasa de homicidios (de 36 por cada 100.000 habitantes en 2019, esta disminuyó a 7,8 en 2022). Por ende, el rumbo es claro para este segundo mandato, que obtuvo a pesar de que la Constitución lo prohíbe, pero con una alta aceptación entre los votantes.

A moment in history…

President Nayib Bukele delivering his inauguration speech in San Salvador, El Salvador. 🇸🇻

This man loves his country (and his wife!) pic.twitter.com/daFI7kNbgW

— ZUBY: (@ZubyMusic) June 1, 2024