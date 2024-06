Si hay alguien que celebra la condena contra el expresidente Donald Trump es sin duda George Soros, el multimillonario financista de planes globalistas que mueve constantemente hilos detrás de la política estadounidense con su fortuna y grupos de activismo como fachada. Que el también candidato republicano haya sido declarado culpable por los 34 cargos por falsificación de registros comerciales es una victoria para este personaje y su familia, quienes no están dispuestos a dejar pasar el fallo judicial por debajo la mesa.

Así lo demostró Álex Soros, el sucesor del imperio que contribuyó con 40 millones de dólares en la última década para impulsar candidaturas de fiscales demócratas como lo mostró un informe de Law Enforcement Legal Defense Fund. Con un mensaje en la red social X, dijo que los simpatizantes del Partido Demócrata “deberían referirse a Trump como un delincuente convicto en cada oportunidad”. Pero no lo dejó allí. “La repetición es la clave para un mensaje exitoso y queremos que la gente luche contra la idea de contratar a un delincuente convicto para el trabajo más importante del país”, agregó.

Su comentario es la cereza del pastel de años de financiamiento electoral, como el que su padre dio a Alvin Bragg, el fiscal del distrito de Nueva York que, casualmente, fue el que denunció a Trump con dicho caso penal que involucraba a la actriz porno Stormy Daniels. Es que la campaña de Bragg recibió apoyo del PAC Color of Change, un grupo que “se centra en construir un poder político negro y elegir candidatos progresistas” y el cual recibió previo a su elección un millón de dólares de parte de Soros. Es decir, hubo un financiamiento indirecto al demócrata Bragg, de acuerdo con una investigación de Breitbart.

Democrats should refer to Trump as a convicted felon at every opportunity. Repetition is the key to a successful message and we want people to wrestle with the notion of hiring a convicted felon for the most important job in the country! ⁦⁦ https://t.co/WLLMWatlkP

— Alex Soros (@AlexanderSoros) May 31, 2024