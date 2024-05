¿Qué pasará con el expresidente Donald Trump si es declarado culpable por presunta falsificación de registros comerciales a cinco meses de las elecciones? Hay varios escenarios porque se trata de un exmandatario y del candidato del Partido Republicano. Y ahora que ambas partes presentaron sus alegatos finales en una jornada maratónica de 11 horas como parte de este juicio que se celebra en Nueva York, llegó la hora de que los 12 integrantes del jurado acuerden un veredicto a partir de este miércoles.

Varias amenazas de cárcel llegaron de la mano del juez del caso, Juan Merchan, semanas atrás cuando multó a Trump por “violar” la orden de silencio en sus redes sociales y entrevistas. De hecho, el alcalde demócrata Eric Adams aprovechó para decir que la cárcel de máxima seguridad, en la isla Rikers, está “preparada” si Trump es condenado. Esa advertencia parece estar siendo considerada por funcionarios de las agencias estatales y federales.

Desde las agencias “han comenzado a prepararse”, según un reporte de CBS News. Al contar Trump con la protección del Servicio Secreto de por vida, entonces los funcionarios penitenciarios serían responsables de cuidar a los agentes asignados al expresidente. Sin embargo, hasta que no haya sentencia, se trata de un mero protocolo. Los abogados del también candidato presidencial republicano son firmes al aseverar que “este es un caso sobre política, pura y simplemente”, mientras que sus alegatos finales se enfocaron en la poca credibilidad de Michael Cohen, el “testigo estrella” que dejó más dudas que certezas por los pagos que hizo a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de silencio durante las elecciones presidenciales de 2016.

.@LaraLeaTrump: After all of the evidence has been presented now, we can very clearly see—this was never a case about seeking justice, prosecuting an actual crime, or protecting the citizens of New York.

This is a case about politics—pure and simple. pic.twitter.com/G91H4uNpeO

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) May 28, 2024