Mientras el mundo observa nuevos acontecimientos sobre el conflicto en Gaza entre Israel y el grupo terrorista Hamás, o el pedido de negociaciones de paz que hace Vladímir Putin por su guerra contra Ucrania; el régimen chino sigue cumpliendo su cuota de presión contra Taiwán ahora que la isla tiene nuevo presidente, considerado independentista y pro Occidente .

A Lai Ching-te, Pekín le dio la bienvenida a su mandato con ejercicios militares cerca de la isla, apodados Joint Sword – 2024A (“espada unida”, en inglés) con el fin de ensayar para “castigar a quienes promuevan la independencia”. Fueron dos días con 49 aviones del Ejército Popular de Liberación (EPL), 19 buques del EPL y siete barcos de la Guardia Costera de China amenazando al país, al punto de que “35 de los cazas cruzaron la zona de identificación de defensa aérea”, según el Ministerio de Defensa.

Casualidad o no, los opositores al nuevo presidente cocinan un proyecto de ley que daría poder al Parlamento para controlar al Poder Ejecutivo y por el que ciudadanos taiwaneses salieron a las calles este viernes para protestar. Es la misma legislación que un diputado robó la semana pasada durante un debate para impedir que fuera aprobada, ya que plantea asuntos como la criminalización de los funcionarios que digan “mentiras” o la modificación del código penal para incluir como delito el “desacato al poder Legislativo”.

About 80,000 people gathered outside the legislature in Taipei for the third protest against controversial reforms proposed by the opposition Kuomintang and the Taiwan People’s Party. For the first time, a counter-protest was set up but saw little turnout. pic.twitter.com/oDr9TEWrXA

— TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) May 24, 2024