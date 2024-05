El Gobierno de Pedro Sánchez se tambalea desde que el caso de presunta corrupción de su esposa Begoña Gómez llegó a manos de la Justicia. El mandatario no logra desviar la atención del tema, ni siquiera con la innecesaria crisis creada con Argentina al retirar a la embajadora española en Buenos Aires en respuesta a las palabras del presidente Javier Milei en Madrid, quien había ignorado los descalificativos recibidos previamente por parte de altos funcionarios de la Moncloa.

Ahora, el curso de las investigaciones complica más a Sánchez y a su esposa, no solo porque el juez confirmó la acusación, sino porque hay comportamientos del fiscal que lleva el caso que no gustan al magistrado Juan Carlos Peinado. Más detalladamente, menciona «frecuentes e inusuales visitas personales» y la «insistencia» del fiscal «en tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones», según fuentes de la investigación a las que accedió The Objective.

Si hay gato encerrado o no, lo determinará el proceso judicial. Por ahora se trata de un llamado de atención bajo el calificativo de “inhabitual”. La razón radica en “lo singular de la interposición del recurso de apelación de manera casi automática contra el auto de incoación de las presentes diligencias”. Y es que además de todo lo que viene ocurriendo con la esposa de Pedro Sánchez, se supo que la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó la anulación del caso el 25 de abril, apenas un día después de que el juzgado de Madrid decidiera abrir diligencias contra Begoña Gómez.

Piden documento de Begoña Gómez

Las relaciones internacionales de Pedro Sánchez están dinamitadas por la enemistad que se buscó con el presidente argentino, y por otro lado, por reconocer a Palestina como Estado, para desagrado del Gobierno de Israel. En el primer caso, a Sánchez lo motivó el sentirse “ofendido” cuando Milei se refirió a Begoña Gómez como “corrupta”. Pero irónicamente, funcionarios del gobierno socialista español habían llamado previamente “drogadicto” y “fascista” al líder liberal.

Sin embargo, las últimas decisiones de la Justicia española parecen confirmar las sospechas del presidente argentino. Si quedan dudas, hay que mencionar que además de ratificar la acusación, el juez Juan Carlos Peinado también solicitó a la Policía Nacional una copia legible del documento de identidad de la esposa de Pedro Sánchez.

En concreto, el pedido deberá ser respondido “a la mayor brevedad posible” con la copia “autentificada y de tamaño legible y visible” ante el magistrado. Desde la Presidencia del Gobierno hay silencio. Solamente se escuchan declaraciones cuando se trata de arremeter contra Javier Milei.

Mientras tanto, en la Casa Rosada descartan responder de la misma manera. El retiro del embajador argentino en España no está planteado. Tal como remarcó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, “dejar a los españoles sin representación en la Argentina parece descabellado”, porque además, el incidente es desde el inicio una “cuestión del debate de las ideas” que no debería pasar por el uso de las instituciones oficiales cuando lo que se debate son cuestiones que involucran a la esposa del mandatario.