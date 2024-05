¿Quién es Michael Cohen? En primer lugar, es necesario mencionar que se desempeñó como abogado del expresidente Donald Trump entre los años 2006 y 2018. Estuvo tan involucrado en sus asuntos legales que también fungió como copresidente de Trump Entertainment y como miembro de la junta directiva de la Fundación benéfica Eric Trump.

Aquella relación laboral terminó en el año 2018 y desde entonces Trump y su exabogado se vienen enfrentando ante la justicia. Esta vez, Cohen se sentó en el estrado del juzgado de Nueva York durante más de 10 horas por el juicio contra el exmandatario debido a supuestos pagos hechos a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de silencio. El problema es que el perfil de Cohen no es precisamente el de una persona creíble.

Cohen prestó testimonio este 13 y 14 de mayo ante la mirada de Trump. Dijo que el pago a Daniels lo habría hecho en el año 2016 “para asegurar que la historia no afectara las posibilidades [de Trump] de convertirse en presidente” y que conversó con el medio The National Enquirer para que este comprara los derechos de publicación sobre historias de affaires de Trump para luego archivarlas lejos del ojo público, una estrategia conocida como “catch and kill” (atrapar y matar, en español).

Alcanzar la fama a costa de Trump

Casualmente, Michael Cohen ha estado promocionando un nuevo reality show llamado The Fixer, donde promete “arreglar problemas” legales de “personas normales”. Mientras él habla, se ven fotografías de archivo con Trump. No es lo único, el abogado parece tener una gran admiración (u obsesión) por su exjefe, que hace dudar a los actuales representantes legales del expresidente.

NEW from me The promo teaser for Michael Cohen's planned realty show "The Fixer" https://t.co/EG6QZYhtTi pic.twitter.com/cPqbEsfXq6 — Jon Levine (@LevineJonathan) May 11, 2024

Su historia sobre el caso de Stormy Daniels no es del todo verosímil. Además, el exabogado de Trump viene de declarar contra él en el reciente juicio civil en Nueva York por fraude inmobiliario, el cual le costó al candidato republicano 175 millones de dólares mientras lo apela. En todo caso, los abogados de la defensa lo pusieron contra la espada y la pared. Y es que Cohen no para de apuntar contra su exjefe mientras busca la fama.

En primer lugar, le recordaron cómo durante las investigaciones por este juicio penal en 2021, la Fiscalía de Nueva York estaba “frustrada” porque las conversaciones con Cohen “terminaban en televisión”. Por otro lado, el exdefensor de Trump admitió que menciona a su antiguo jefe en “los cuatro podcasts” que graba por semana.

Cohen fue sentenciado a tres años de cárcel en 2018 no solo por mentir ante el Congreso de Estados Unidos, también por evasión fiscal y por violar las leyes de financiación de las campañas electorales. De manera que estos precedentes hacen dudar de su testimonio y refuerzan a su vez la afirmación de Trump sobre una “cacería de brujas” en su contra rumbo a las presidenciales de noviembre.

El millonario patrimonio de Cohen

En total, Michael Cohen ha percibido 3,4 millones de dólares por la venta de sus dos libros, dicho por él mismo, donde cuenta su relación laboral con Donald Trump. Sumado a eso, admitió que vive en un edificio con el nombre del exmandatario.

Aún así, no ofreció nada nuevo con lo que pueda trabajar la Fiscalía de Nueva York que acusa a Trump. Tal como explica el abogado Jonathan Turley en una columna del New York Post, Cohen “solo confirmó que Trump sabía que iba a pagar el acuerdo de confidencialidad y que sería enterrado antes de las elecciones”, y que “nada de eso es ilegal”.

Mientras este juicio sigue su curso, muchos se preguntan si el exabogado de Trump realmente tiene alguna obsesión por su antiguo jefe.