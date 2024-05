Las empresas tecnológicas redoblan esfuerzos para superar cualquier competencia. Esto ha llevado a que luego del lanzamiento de ChatGPT-4o por parte de OpenAI este lunes, en menos de 24 horas Google hiciera lo propio con su nueva versión de Gemini.

Ambas compañías apuestan por mejoras que convierten en realidad lo que años atrás solo se veía en películas de ciencia ficción, con la promesa de que sus creaciones pasarán a ser un asistente digital “disponible en cualquier momento”. En este sentido, OpenAI se adelantó a la conferencia anual de desarrolladores I/O de Google para anunciar su GPT-4o, la última versión de su modelo de inteligencia artificial, que tiene tantas novedades que ya deslumbra a más de uno en las redes sociales.

Por ejemplo, ofrece respuestas casi instantáneas para llevar un diálogo fluido con el usuario mientras interpreta el tono en el que recibe la pregunta para responder con la misma “emoción”: riéndose, cantando o demostrando otras expresiones. El tiempo de respuesta del modelo anterior (GPT-4) era de cinco segundos, pero GPT-4o lo hace en 320 milisegundos. Son avances acelerados, que vistos en detalle, avizoran cómo será el futuro de la humanidad mientras continúa el dilema respecto a hasta que punto son beneficiosos o necesarios tantos adelantos tecnológicos. Por lo pronto, ya hay comparaciones del chat de OpenAI con la película “Her”, de 2013, donde un conflictuado escritor se enamora de un sistema operativo con inteligencia artificial.

OpenAI parece llevar la delantera entre las opiniones de expertos. Estos aseguran que la compañía “rompió el internet” con todos sus avances. Lo más relevante de todo es que estará disponible para usuarios que tienen cuentas gratuitas en ChatGPT y no solo aquellos que pagan una suscripción. Por ende, pronto el mundo entero podrá experimentar estas y otras funcionalidades:

La lucha entre las compañías tecnológicas parece no tener límites. Google tampoco se quiere quedar atrás y presentó Gemini 1.5 Flash, la nueva versión de su inteligencia artificial (IA) más “rápida y eficiente”, la cual “se destaca en resúmenes, aplicaciones de chat, subtítulos de imágenes y videos, extracción de datos de tablas y documentos extensos, entre otras cosas”, según la compañía. Pero adicionalmente, hubo más anuncios sobre otras herramientas:

Sin embargo, del dicho al hecho hay un largo trecho. El mundo recuerda cuando Mark Zuckerberg, propietario de Meta, reveló con bombos y platillos su “metaverso”, el cual terminó pareciendo una copia barata del videojuego “Sims”. Tanto OpenAI como Google lanzarán sus novedades en los próximos meses, a lo que cabe preguntarse, ¿cuál será el mejor?

We’re sharing Project Astra: our new project focused on building a future AI assistant that can be truly helpful in everyday life. 🤝

Watch it in action, with two parts – each was captured in a single take, in real time. ↓ #GoogleIO pic.twitter.com/x40OOVODdv

— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) May 14, 2024