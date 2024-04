Las pruebas del cerco que está imponiendo el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, contra la libertad de expresión en Brasil son cada vez más obvias. El funcionario no solo está desafiando directamente a Elon Musk, propietario de X, por la publicación de los “Twitter Files” —y que revelaron las siniestras intenciones para imponer la censura en plataformas digitales—, sino que anunció una investigación contra Nikolas Ferreira, diputado de 26 años y quien fue el más votado en las elecciones de 2022. El supuesto delito: haber llamado “ladrón” al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

La investigación había sido solicitada inicialmente por la Policía Federal al máximo tribunal y, según un nuevo mensaje publicado por el diputado liberal, esta habría recibido luz verde. Pero casualmente se le da inicio luego de que Ferreira pidiera más detalles sobre los documentos de Twitter. “Después de comenzar a pedir más información sobre las acusaciones de Elon Musk, el STF abrió una investigación de por qué llamé a Lula ladrón”, explicó en la red social.

No está de más mencionar que Ferreira llamó a Lula da Silva de esa forma durante un evento de la ONU en noviembre de 2023. Pero la retaliación llega ahora en el marco de la disputa contra X y su propietario Elon Musk. Casualmente, el empresario y fundador de Tesla había intercambiado mensajes con el diputado y luego republicó el video con sus palabras del año pasado llamándolo “hombre valiente”. Lo que demuestra esto es que Alexandre de Moraes no está dispuesto a ceder en sus ansias por aplicar la censura en Brasil.

🇧🇷 Após começar a pedir mais informações sobre as denúncias do @elonmusk, o STF abriu um inquérito para investigar porque eu chamei o Lula de ladrão. A simples investigação de um fato como esse já demonstra o quanto está ameaçada a liberdade de expressão no Brasil – incluindo a… pic.twitter.com/z1xzNv8GWA — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 10, 2024

Lo que se avecina para Brasil

No es la primera vez que Ferreira recibe retaliaciones similares. Luego de ganar su curul, le fueron suspendidas temporalmente sus cuentas de Twitter y de Instagram por pedir una investigación sobre las elecciones presidenciales, las cuales ganó Luiz Inácio Lula da Silva frente al expresidente Jair Bolsonaro por un estrecho margen.

Por otro lado, se le acusa por usar el término “ladrón” contra Lula da Silva, lo cual no está divorciado de la realidad ya que el actual presidente socialista fue condenado por corrupción. La pena fue anulada por tecnicismos procesales mas no porque se determinara su inocencia. A pesar de eso, Alexandre de Moraes está dispuesto a silenciar cualquier argumento que no sea complaciente con el gobierno.

“La simple investigación de un hecho como este ya demuestra hasta qué punto está amenazada la libertad de expresión en Brasil, incluida la del diputado más votado del país que goza de inmunidad parlamentaria según la Constitución. Imagínense lo que será para un simple ciudadano brasileño”, alerta Ferreira.

Empleados de X podrían “ser arrestados”

Si hasta hace pocos días se hablaba de una etapa oscura para la libertad de expresión en Brasil, ahora con la acusación contra Ferreira las cosas empeoran. Además, todavía falta que se aclare si X podrá seguir funcionando en ese país.

Por ahora, Elon Musk reveló que según testimonios de empleados, “hay posibilidades de que sean arrestados”. Por lo pronto, pesa la amenaza de una multa diaria de 100.000 reales (unos 20.000 dólares) por cada cuenta de X que esté activa aunque la Corte Suprema o el Tribunal Electoral hayan solicitado bloquearla.

Hay apelaciones en marcha, asegura el empresario. Junto a estas, continuos mensajes suyos en X para recordar que “las personas deben saber por qué se bloquea su cuenta o por qué están siendo investigadas y deben recibir el debido proceso para defenderse en un tribunal público”.