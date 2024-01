Parecía que la situación con los cruces irregulares por la frontera sur de Estados Unidos no podía complicarse más, hasta que estalló una pelea frontal entre el gobernador de Texas, Greg Abbott y la Administración Biden. Ahora, alrededor de 25 estados republicanos se están pronunciado en apoyo al territorio fronterizo que cada día ve cómo miles de migrantes ingresan sin papeles y sin pasar por los puntos de inmigración autorizados.

Florida, Virginia, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee y Alabama son algunos de los que están cerrando filas entre sus gobernadores. Ellos critican la postura de Biden, quien se ensañó contra la instalación del alambre de púas en Texas y apuntan a la Corte Suprema porque ésta ordenó retirarlo, debido a que “impedía a los agentes de la Patrulla Fronteriza acceder al área y desempeñar sus funciones”.

El mensaje de Ron DeSantis retumba por estas horas: “¿Puede el gobierno federal desafiar la ley y obligar a un estado a permitir una invasión extranjera? James Madison no lo creía…”, aseveró haciendo referencia al cuarto presidente de la historia de EE. UU. y quien ayudó a redactar la Constitución del país. Sus palabras no solo son el preámbulo de una lucha entre estados republicanos y el gobierno federal, sino que esto se convierte en un problema para la dupla de Joe Biden y Kamala Harris en pleno año electoral.

TX Land Commissioner with a video tracking how many states have announced they stand with Texas vs Biden admin in border dispute. https://t.co/pnerrIHNa5

— Bill Melugin (@BillMelugin_) January 25, 2024