El expresidente Donald Trump se convirtió nuevamente en objetivo del sistema judicial estadounidense. Este 8 de junio fue acusado por segunda vez debido a una investigación penal, tras el allanamiento de su residencia en Florida en agosto de 2022, cuando el FBI aseguró haber incautado documentos federales.

El también magnate había advertido horas antes de que esto iba a suceder. “La administración corrupta de Biden ha informado a mis abogados que he sido acusado, aparentemente por el engaño de las cajas, a pesar de que Biden tiene 1850 cajas en Delaware”, dijo Trump en un mensaje. Y tal como lo adelantó, ocurrió. Por lo tanto, deberá comparecer ante el juzgado federal de Miami.

El episodio se suma a varios procesos legales que apuntan en su contra. El más escandaloso ha sido la acusación por 34 cargos penales que incluyeron un supuesto pago a la actriz porno Stormy Daniels. Después de eso, llegó la decisión de un jurado de Nueva York con una multa contra Trump por cinco millones de dólares debido a “abuso sexual y difamación” alegados por la escritora E. Jean Carroll.

Casualmente, la serie de acusaciones inicia cuando Donald Trump es el favorito entre los republicanos rumbo a las primarias, para posteriormente competir en las elecciones presidenciales Estados Unidos. En vista de que su popularidad se mantiene tras su primer mandato, los cargos llegan como una especie de “cacería de brujas” que él mismo ha denunciado.

Con ello, el sistema judicial estadounidense también deja ver sus ambigüedades. La misma noche que Trump viajó a Nueva York para escuchar los 34 cargos en su contra, regresó a Florida donde, durante un discurso, comentó cómo “Hillary Clinton destruyó 33000 correos y nadie dijo nada”. La segunda acusación contra Trump incluye al menos siete cargos penales, según ABC News.

El revuelo entre los medios estadounidenses fue inmediato. No es para menos, considerando que el expresidente es un recurso seguro para aumentar los niveles de audiencia. Y es justo en esta cobertura que Alina Habba, abogada de Trump aprovechó de declarar:

Trump attorney Alina Habba: "When your name is Donald Trump, when you're leading in the polls, you are going to get hit hard. You are going to get indicted until you can't take it anymore. But they picked the wrong guy." pic.twitter.com/imlOG2Ehz5

— The Post Millennial (@TPostMillennial) June 8, 2023