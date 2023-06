Una camiseta con la frase “trans kids are sexy” (“los niños trans son sexys”, en español) se vende en el sitio de Etsytees, que se promociona como “la mejor tienda online de camisetas y sudaderas de Estados Unidos”. La ofrecen en versión unisex, para niños, jóvenes y adultos. Además, la misma imagen estampada también puede lucirse en sudaderas.

La tienda en línea define el producto como “el mejor regalo para usted, sus amigos y su familia”. Por 22,99 dólares al comprador “le encantará su aspecto con este clásico duradero y fiable”, según el sitio web. De esta manera se pretende normalizar tanto el hecho de que los niños decidan ser transgéneros como la sexualización de estos.

Un total de 17 estados prohíben actualmente los tratamientos de reafirmación de género, Florida entre ellos. El gobernador Ron DeSantis firmó hace poco un paquete de leyes para frenar el avance de la ideología de género en el estado del sol brillante, en tiempos donde su influencia se ha generalizado en empresas e instituciones, sobre todo hacia menores de edad, cuando la capacidad de discernimiento no está formada y hay peligros de que se recurra a tratamientos hormonales y cirugías a edades nos adecuadas.

