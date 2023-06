La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos probablemente se conviertan el próximo año en agencias gubernamentales con altos índices de renuncias. El desastre migratorio desatado durante la presidencia de Joe Biden ha dejado marcas profundas, cansancio e incluso episodios de rivalidad del mandatario con los agentes fronterizos a los que ha acusado de maltratar a migrantes.

En resumen, en medio de reportes sobre la crisis fronteriza, la saturación de albergues y la incapacidad de procesarlos administrativamente a todos, hay funcionarios que parecen estar a punto de decir “basta”. El índice de probables renuncias para 2024 sería de uno por cada cuatro agentes, según un sondeo que hizo el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

No hay un plan para lidiar con problemas relacionados con el personal. Como por ejemplo, una mayor carga de trabajo, falta de recursos adecuados, políticas fronterizas irregulares, horas extras excesivas y asignación de tareas no relacionadas con la aplicación de la ley, indicó una reseña de The Epoch Times. Más de 9300 agentes respondieron a la encuesta presentada ante la Cámara de Representantes de EE. UU.

El final del Título 42 fue un tema escabroso para la Casa Blanca. Los ojos de los estadounidenses y de muchos en todo el mundo estaban sobre la frontera con México, a la expectativa de que colapsara, al caducar la medida que garantizaba la expulsión inmediata aprobada por el expresidente Donald Trump hace tres años en el medio de la pandemia como una medida sanitaria.

Texas desplegó su Guardia Nacional, desde Florida auguraron un “desastre masivo” y como estas, hubo muchas más advertencias. Los reportes más recientes muestran a personas indocumentadas alojadas en hoteles de lujo en Nueva York porque los refugios se quedaron cortos.

Aún así, desde la Administración Biden aseguran que las detenciones de migrantes bajaron “70 %” desde el final del Título 42. Es decir, otras medidas puestas en vigencia para reemplazarlo y que también apuntaron a las deportaciones inmediatas, lograron disminuirlas hasta 3400 diarias entre el 12 de mayo y 2 de junio. Dentro de esa cifra, los ciudadanos mexicanos representaron 1200, los hondureños 520 y lo guatemaltecos 360. En los mismos días repatriaron a 38400 personas, incluyendo a venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.

Pero a ese reporte se le ven las costuras. Hasta Robert F. Kennedy Jr., precandidato demócrata a la Presidencia, publicó un video desde las afueras de Yuma, en Arizona, “donde miles de migrantes cruzan la frontera cada semana”. Por otro lado, criminales siguen intentando entrar al país de forma irregular. Según fuentes policiales federales y de Texas, varias veces (en una sola semana) cruzaron a EE. UU. presuntos miembros del Cartel del Noreste, armados con rifles.

At 2 am this morning, I visited the border outside of Yuma, Arizona where thousands of migrants are crossing the border each week. You have to see it with your own eyes. #Kennedy24 pic.twitter.com/Fbl4mPr44A

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) June 6, 2023