Finalmente, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se aprobó el aumento del techo de deuda que tantos percances tuvo para llegar a ver luz. El presidente demócrata Joe Biden y el presidente republicano de la Cámara baja, Kevin McCarthy, tuvieron que pactar para elevar la propuesta a dicha instancia, que finalmente recibió 314 votos a favor y 117 en contra. En detalle, 149 republicanos y 165 demócratas respaldaron el proyecto de ley. En cambio, 71 republicanos y 46 demócratas lo rechazaron.

No todo está dicho, ahora le toca el turno al Senado para hacer su respectiva votación. Sin embargo, la Administración Biden toma un respiro por estar a un paso menos de cumplir sus intenciones: aumentar el monto que el país puede pedir prestado, limitar el gasto federal durante los próximos dos años y evitar el incumplimiento de pago de la deuda nacional.

El objetivo es no llegar al 5 de junio sin acuerdo definitivo, por eso elevar el techo de deuda ocupa portadas de todos los medios estadounidenses. De no conseguirse, habrían consecuencias mayores, que a su vez traerían un escenario económico todavía más sombrío. Pero las esperanzas parecen prevalecer. Los demócratas cuentan con 51 de los 100 escaños del Senado. Aunque en este caso se requieren 60 votos para su aprobación. Es aquí donde entran las conversaciones con los republicanos.

Tras semanas de negociaciones y desencuentros, la Cámara de Representantes de EEUU aprueba la ley para elevar el techo de la deuda hasta enero de 2025 con 314 votos a favor y 117 en contra (71 republicanos y 46 demócratas). Ahora pasará al Senado. pic.twitter.com/gvteKcauyy — Dori Toribio®️ (@DoriToribio) June 1, 2023

Entre el consenso y las críticas

De manera que el país está en cuenta regresiva para llegar a la fecha fijada por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Esta afirma que a partir del 5 de junio, EE. UU. ya no podrá pagar sus cuentas. El Senado deberá hacer su trabajo en los próximos días.

El acuerdo mantendría el gasto no relacionado con la defensa estable en el año fiscal 2024 y lo aumentaría en 1 % el año siguiente, además de suspender el límite de deuda hasta enero de 2025, después de las próximas elecciones presidenciales, explica Associated Press. La Casa Blanca tuvo que ceder y reducir los niveles de gasto, así como establecer requisitos para programas de ayuda alimentaria. Pero a parte de eso hay aspectos con los cuales no coincide un grupo de republicanos.

En el bando de Biden también hay críticas, porque el discurso proselitista a favor del ambiente que repitió cuando era candidato se desmorona en gran parte con este proyecto de ley que él mismo promueve. Activistas se oponen a que, tal como indican las páginas, se avance con la construcción del oleoducto de Mountain Valley, que reciba los permisos necesarios y esté protegido contra impugnaciones legales por parte de quienes se opongan. Tiene un presupuesto de 6.600 millones de dólares e iría a través de los estados de Virginia y Virginia Occidental. Lo llaman “un acuerdo contaminante”.

Declaraciones de Trump

El presidente demócrata reconoció el contexto de la pugna. “Ninguna de las partes consiguió todo lo que quería”, dijo luego de la votación. También agregó que se trata de un compromiso bipartidista y agradeció al republicano Kevin McCarthy.

Apartando la oposición de varios connservadores, quienes insisten con retrasar la aprobación, el expresidente y actual candidato Donald Trump se pronunció. “Hubiera tomado el default si era necesario, si no lo hacían bien”, declaró a la emisora WHO con sede en Des Moines, Iowa.

“Pero eso no es adonde iban y creo que fue una oportunidad, pero también, consiguieron hacer algo. Kevin trabajó muy duro. Todos trabajaron muy duro. Quiero decir, con mucha buena intención. Yo habría tomado una postura diferente, pero ya está hecho. Tienen el voto. Sabíamos que iban a tener el voto y lo arreglaremos en dos años”, afirmó.

Para McCarthy, el proyecto de ley trae consigo “el mayor recorte de gasto de la historia de Estados Unidos”. Y será el Senado el que decidirá si darle luz verde a la medida.