Varios días de inéditas protestas están dejando en entredicho la fuerza del Estado comunista chino liderado por Xi Jinping. El motivo, es que tras meses de desmedidos encierros por la política «Covid Cero» los ciudadanos están saliendo a las calles para que se respeten sus derechos humanos y sus libertades individuales, ya que bajo las órdenes del régimen estos no pueden salir si se detectan pocos casos positivos dentro de alguna ciudad.

Eso no les permitía ir a trabajar, recibir atención médica por cualquier dolencia y en algunos casos ni siquiera acceder a alimentos. Tal como ocurrió el pasado 25 de noviembre, cuando 10 personas padecieron las consecuencias: murieron dentro de un edificio en llamas ubicado en Urumqi, la capital de Xinjiang, porque según testigos, los bomberos tardaron en llegar debido a las medidas de confinamiento en esa ciudad.

Los resultados le están pegando directamente en el bolsillo a Xi Jinping. Los mercados chinos abrieron el lunes 28 de noviembre con pérdidas debido a la oleada de protestas en 16 lugares de todo el país, incluyendo Pekín, Wuhan y Shanghái. Por ejemplo, la Bolsa de Hong Kong tuvo un descenso de 3,55 % y la Bolsa de Shanghái perdía un 1,56 %, indicó la agencia EFE. En paralelo, el yuan caía un 0,72 % frente al dólar.

Con ese escenario, el Partido Comunista Chino (PCCh) comenzó a ceder. En Pekín y Guangzhou las autoridades declararon que deben permitirse salidas esenciales. Por otro lado, el uso de objetos sólidos para encerrar o aislar áreas estaba «estrictamente prohibido», al igual que el bloqueo de rutas de escape de incendios, mencionó South China Morning Post.

Rare nationwide protests have broken out in multiple cities in China. Many demonstrators expressed frustration over stringent Covid lockdowns, while others demanded freedom of speech and even the removal of China's leader, Xi Jinping. https://t.co/dT6CQepqAD pic.twitter.com/fj7vSDcMQ5

— The New York Times (@nytimes) November 27, 2022