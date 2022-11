Elon Musk, el empresario multimillonario dueño de Twitter continúa aplicando cambios en la plataforma para derribar las antiguas directrices de censura contra usuarios y contenidos. Por eso, así como el fin de semana hizo una encuesta para restablecer la cuenta del expresidente republicano Donald Trump, en horas recientes realizó otra para otorgar una «amnistía» a cuentas suspendidas.

En dicha encuesta planteó la interrogante respecto a si la red social debía ofrecer una «amnistía general» a las cuentas suspendidas, siempre que no hayan infringido la ley o se hayan involucrado en spam. La respuesta fue clara de parte de los usuarios. De más de tres millones de votos, 72,4 % votó a favor del la iniciativa. Ante esto, el CEO de la plataforma anunció que la medida comenzará a aplicarse dentro de una semana. «El pueblo ha hablado. La amnistía comienza la próxima semana. Vox Populi, Vox Dei», afirmó el empresario.

The people have spoken. Amnesty begins next week. Vox Populi, Vox Dei. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

Lo que viene haciendo el fundador de Tesla se traduce en un giro de 180 grados con relación a lo que venía ocurriendo en Twitter. El año pasado, su creador Jack Dorsey admitió que manipularon contenido relacionado con el ataque al Capitolio el 6 de enero, también censuraron la polémica historia sobre la computadora de Hunter Biden y cerraron cuentas de figuras conservadoras.

Ese tipo de episodios son los que Musk está dejando atrás. Muestra de ello no solo es el regreso de Trump a la plataforma, sino de otras personas como el profesor y autor canadiense Jordan Peterson y la comediante demócrata Kathie Griffin.

«Restaurar la confianza pública»

Ya que el objetivo de Elon Musk es que Twitter se convierta en un canal para el libre discurso, la idea de revelar qué ocurrió tras bastidores con la antigua directiva también es algo importante para el empresario.

El productor de televisión Alex Lorusso mencionó a Musk en un mensaje donde le pidió revelar «todas las discusiones internas sobre la decisión de censurar la historia del New York Post sobre la computadora portátil de Hunter Biden». A lo cual el multimillonario respondió: «Esto es necesario para restaurar la confianza pública».

Es decir, no solo los estadounidenses, sino personas de todo el mundo podrían saber qué tan profundo sería el entramado de alianzas y acuerdos para que la turbia historia del hijo del actual presidente Joe Biden sobre tráfico de influencias no saliera a la luz previo a las elecciones contra Trump.

La historia, publicada en octubre de 2020, desestabilizó a los demócratas a pesar de la favorecedora censura que aplicó Twitter y otras plataformas como Facebook para que el artículo no proliferara y así, no perjudicar la imagen de Biden. Actualmente, el escándalo sigue dando de qué hablar debido a posteriores hallazgos dentro de la misma laptop sobre drogas, adicción al sexo y otros dudosos correos electrónicos. Y aunque Mark Zuckerberg, CEO de Facebook (ahora Meta), trató de librarse de responsabilidades al decir que acató una advertencia del FBI, de parte de Twitter no hay explicaciones. Ahí es donde podría ahondar Elon Musk.