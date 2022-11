Se sabe que un gobierno está mal en cuanto a popularidad cuando comienza a manejar el discurso público a su favor. Y ya que a la Administración de Joe Biden en Estados Unidos no le funcionó la creación del Ministerio de la Verdad hace unos meses, ahora parece usar las festividades para crear un manual que promueva las conversaciones a su favor.

Un día antes de la cena de Acción de Gracias, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, publicó en Twitter lo que llamó «un último elemento» para el momento que cada familia se siente en la mesa, especialmente cuando «ese tío» se le acerca para hablar del mandatario.

Las siguientes líneas se convierten en un manual de conversación politizado con puntos que solo vanaglorian la imagen de Biden a pesar de que durante su administración el país padece una inflación histórica y que la retórica progresista ha logrado infiltrarse en las instituciones para debilitarlas. Por ejemplo, el texto alaba medidas para «atajar la inflación y reducir los costos» entre los que incluye «precios más bajos para la gasolina».

Aprovechando la oportunidad, la Administración demócrata también arremetió contra el Partido Republicano para tildarlos de «extremos» por oponerse al aborto o por «intentar aumentar los costos para los estadounidenses derogando la Ley de Reducción de la Inflación».

One last item for your Thanksgiving dinner: some talking points when "that Uncle" comes "at you" about @POTUS. pic.twitter.com/P9X0wDRRZK

— Ronald Klain (@WHCOS) November 23, 2022