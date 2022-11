El Partido Republicano, próximamente con mayoría en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, está poniendo manos a la obra respecto a las investigaciones que iniciará una vez que se instale la nueva Cámara baja electa el pasado 8 de noviembre. Días antes de las intermedias ya se había anunciado una investigación contra el FBI si salían victoriosos, ahora exhortaron al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, para que renuncie. Caso contrario, se la abrirá un juicio político.

“Si el secretario Mayorkas no renuncia, los republicanos de la Cámara investigarán cada orden, cada acción y cada falla para determinar si podemos iniciar una investigación de juicio político”, explicó el líder del partido en dicha instancia, Kevin McCarthy, desde El Paso, Texas.

Precisamente es la crisis fronteriza la que podría llevar a Alejandro Mayorkas al estrado en el Congreso. Poco y nada ha hecho la Administración Biden para frenar el flujo migratorio que satura los puntos de control. Tal es la gravedad que en días recientes el gobernador de ese estado, Greg Abbott, declaró oficialmente la invasión. Pero desde la Casa Blanca parece ser el último tema en la lista de prioridades, luego de que Joe Biden y Kamala Harris la promovieran mientras hacían campaña para las elecciones presidenciales de 2020. Lo que se ve en la frontera sur es el resultado de aquella retórica y de un conjunto de malas decisiones legislativas.

Por todo eso, McCarthy detalló lo que pasará cuando la mayoría republicana asuma el 3 de enero de 2023:

De octubre de 2021 a septiembre de 2022 hubo más de 2,3 millones de cruces ilegales, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza. Un récord histórico, y Mayorkas era uno de los funcionarios que debía velar para que eso no ocurriera. Actualmente, los agentes de seguridad no se dan abasto para procesar a los migrantes.

Los congresistas republicanos no solo aseveran que «ya es suficiente» y que harán «todo lo que sea necesario” para frenar la crisis en la frontera sur desde los Comités de Justicia y de Supervisión. McCarthy también anunció que el plan incluye realizar audiencias presenciales del Congreso en esta parte del país «para obligar a los demócratas a ver la crisis de primera mano». Tampoco ocultó su indignación cuando escuchó hace una semana a Mayorkas testificar bajo juramento que la frontera es «segura».

Pero no es así. Está lejos de ser «segura». Casi a diario trascienden reportes de arrestos de depredadores sexuales o de tráfico de drogas en la frontera, tal como reporto Bill Melugin, periodista de Fox News, el pasado 18 de noviembre.

Un dato no menor es que un nuevo reporte del corresponsal muestra cómo mientras la delegación republicana recorría el sector de El Paso, ciudadanos venezolanos en el lado mexicano gritaban desde un campamento improvisado. Estos están siendo expulsados por una orden reciente de la Casa Blanca que tampoco ha sido suficiente, pues siguen entrando migrantes de otras nacionalidades.

NEW: Images from GOP Minority Leader Kevin McCarthy’s team show the GOP delegation’s visit with Border Patrol in El Paso. Venezuelan migrants in a makeshift camp in Juarez, MX can be heard yelling to them from across the river. Venezuelans are being expelled via T42 for now. pic.twitter.com/JdtN4EOqJ9

— Bill Melugin (@BillFOXLA) November 22, 2022