Haber condenado a la horca a la sexta persona por participar en las protestas no le alcanzó al régimen iraní para silenciar a los ciudadanos que exigen el fin de la represión. Por el contrario, los reclamos llegaron al escenario más importante a nivel global por estos días: el Mundial de Catar 2022. Desde allí, la selección nacional demostró su respaldo a millones de personas que están siendo violentadas por hacer un reclamo colectivo que se intensificó con la muerte de Masha Amini, a manos de la «policía de la moral», en septiembre pasado.

En la segunda fecha de partidos, Irán se enfrentó a Inglaterra, quedando finalmente seis a dos a favor de la selección europea. Y aunque perdieron en la cancha, los 11 jugadores iraníes ganaron la simpatía de millones de espectadores. Su reclamo, sutil pero contundente fue no cantar el himno cuando pisaron el terreno de juego.

Así, la selección iraní se une a gestos de otros deportistas. Como el que hizo el futbolista Saeed Piramun durante la final de la Copa Intercontinental de Futbol Playa en Emiratos Árabes para imitar un corte de cabello, simbología que usan las mujeres de ese país para rebelarse contra el arbitrario régimen islámico. Eso evidencia lo que sucede ahora con el modelo político de Ebrahim Raisi: no importa qué tan represivo sean los autoritarismos actuales, al final sus abusos siempre salen a la luz. Sobre todo teniendo a disposición las redes sociales.

Incluso las declaraciones del capitán de esa selección proliferan por estas horas en Internet. «Las condiciones en nuestro país no son adecuadas. Nuestra gente no es feliz. La gente tiene que saber que estamos con ellos y que los apoyamos. Somos solidarios», mencionó durante una rueda de prensa en Catar.

Dos días antes del partido en tierra catarí se registraron tres nuevas muertes para acumular un total de 378, según la organización independiente Iran Human Rights. De esa cifra, aproximadamente 47 son menores de edad. El régimen islámico no se detiene para silenciar reclamos por violaciones de derechos humanos como la libertad de expresión y de protesta. El anhelo del líder supremo Alí Jamenei es mantener una sociedad reprimida, que muere ahorcada o apedreada por «no respetar» sus imposiciones.

Pero cada vez son más voces las que se levantan. Como las del director técnico de la selección de fútbol, Carlos Queiroz, quien se unió a la postura de sus jugadores. «No se imaginan lo que puertas adentro los chicos de Irán han estado viviendo», aseveró.

En efecto, son escasos los reportes y cifras que se tienen de ese país. Los medios son controlados por el régimen y la información que sale viene de organizaciones o medios internacionales. Sin embargo, eso no frena las protestas.

Se habla de que los futbolistas de la selección podrían enfrentar la cárcel por no cantar el himno en su primer partido. Si eso pasa, engrosarían las fatídicas cifras que acumula el modelo teocrático de Raisi. Un caso fue el de Navid Afkari, luchador en la disciplina greco-romana condecorado internacionalmente y condenado a la horca en septiembre de 2020 por supuestamente apuñalar a un empleado de seguridad de un acueducto en 2018, cuando hubo protestas por cortes de agua, las abusivas leyes islámicas y la crisis económica. Antes de ser asesinado, denunció que lo obligaron a declararse culpable.

A la par de que la selección iraní se negó a entonar un himno que vanagloria frases políticas y religiosas favorables al régimen, fanáticos iraníes con banderas persas no pudieron ingresar al estadio de Catar. Según The New York Times, estas se consideran un símbolo de protesta. La diferencia, es que la bandera persa tiene las tres franjas con un león y un sol en el medio, mientras que la iraní luce un símbolo y una frase islámica.

Pero eso no importó. La selección se convirtió en la plataforma para reclamar ante el mundo la represión en Irán y dejar claro que sus habitantes no van a detener las protestas.

