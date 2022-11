«La nueva política de Twitter es la libertad de expresión, pero no la libertad de alcance», con estas palabras el dueño de Twitter, Elon Musk, se refirió a las nuevas políticas de la plataforma en medio de una polémica por lo que está ocurriendo puertas adentro. En las últimas horas se habla de una especie de rebelión entre empleados que renuncian por no aceptar la gerencia del multimillonario y dueño de Tesla. Por otro lado, cuentas que habían sido suspendidas por la antigua directiva están siendo restablecidas.

Lo cierto es que la gerencia de Elon Musk logró tambalear por mucho al progresismo estadounidense, actualmente reacio a que en una de las plataformas más famosas del mundo se permita la discusión de temas incómodos para líderes políticos y movimientos. Y para arreciar esta oposición al cambio, dispusieron de toda una artillería que incluyó un boicot publicitario y el anuncio de personalidades sobre su salida de la red social.

Pero hasta ahora no han logrado derrumbar a la empresa. Por el contrario, Musk usa la sátira desde su propia cuenta para enfrentar las críticas. Una vez que mencionó la nueva línea editorial a favor de la libertad de expresión en Twitter, aclaró que los verdaderos mensajes negativos o de odio se reducirán al máximo y se desmonetizarán. «No encontrará el tuit a menos que lo busque específicamente, lo cual no es diferente del resto de Internet», detalló. La medida se aplicará por cada mensaje de forma individual, no a toda la cuenta de un mismo usuario.

New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach.

Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter.

You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022