El exjefe de Inteligencia del chavismo, Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, lo está intentando todo para no ser extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Por los momentos, permanece detenido en España luego de que en agosto pasado la justicia del país europeo le negara la excarcelación «ante el evidente riesgo de que pueda fugarse».

Esta vez, el «Pollo» Carvajal contrató a un abogado estadounidense especialista en asuntos penales. Se llama Zachary Margulis-Ohnuma y ha estado al frente de famosos juicios con clientes acusados de posesión de armas, tráfico de drogas, fraude, pornografía infantil, hurto, terrorismo, violaciones de los derechos civiles y otros delitos.

El acta donde consta que a partir de este 17 de noviembre Zachary Margulis-Ohnuma será el abogado del ‘Pollo’ Carvajal fue difundida por el periodista Joshua Goodman, de The Associated Press. No se sabe cómo y cuánto está pagando el exjefe del chavismo por su defensa, pero posiblemente no sea una tarifa económica.

Solo en abril de este año el abogado logró una indemnización de cinco millones de dólares para su cliente, Felipe Rodríguez. Estuvo preso durante 27 años por un crimen que luego la justicia determinó que no había cometido.

Aunque sobre Carvajal pesan sospechas y pruebas sobre su presunta participación en el robo milmillonario que el chavismo hizo a las arcas venezolanas, el exjefe de inteligencia espera correr con el mismo destino que muchos clientes de Margulis-Ohnuma.

Meet Hugo Carvajal's new American lawyer.

An ex-reporter in Mexico, @zmolaw has represented defendants accused of child porn, white collar crimes and a NYC man wrongfully imprisoned 27 years for murder.

The ex Venezuela spy chief is fighting extradition from Spain. pic.twitter.com/TSbBAbqLoH

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 17, 2022