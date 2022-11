Los lemas «mujer, vida, libertad» y «muerte al dictador» se volvieron comunes en Irán. Desde la muerte de Masha Amini, el pasado 16 de septiembre, por no llevar «correctamente puesto» el velo islámico, los ciudadanos y especialmente las mujeres continúan protestando para exigir respeto a sus derechos humanos y exigir el fin del autoritarismo del presidente Ebrahim Raisi y del ayatolá Ali Khamenei.

Las cifras también han ido en aumento, la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, estima que hay 326 fallecidos y más de 12000 detenidos. Sin embargo y luego de que a finales de septiembre un alto clérigo iraní exigiera «el castigo más severo para estos alborotadores», la justicia del país comenzó a sentenciar a muerte a los manifestantes.

Van cinco personas condenadas a la horca en Irán. Un tribunal de Teherán emitió esta sentencia contra un hombre acusado de matar a un policía, otro por «herir con arma blanca a un guardia de seguridad» y un tercero «por dañar bienes públicos y ´causar terror´», según una reseña de la agencia EFE. A eso se suman otras dos personas que días anteriores recibieron la misma condena por «atacar a una persona con un cuchillo, prender fuego a una motocicleta y declarar la guerra contra el Estado”, y la otra por “incendiar un edificio gubernamental, perturbación del orden público, reunión y conspiración para cometer crímenes contra la seguridad nacional”.

Pero las causas figuran más como un intento por silenciar las protestas, la cuales han llevado a que estudiantes saquen de las aulas los retratos de los líderes religiosos. La rebelión contra el régimen continúa y este busca hacer todo lo posible para que la situación no se le siga saliendo de las manos.

Khosro Kalbasi Isfahani, un periodista de BBC difundió un video de mujeres protestando en Teherán el 15 de noviembre.

“Death to the dictator”: holding hands and creating a human chain people chant in Tehran, Nov15. #زن_زندگی_آزادی #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/J6FBDl3zLP

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU agendó una sesión especial para el próximo 24 de noviembre por «el deterioro de los derechos humanos en Irán». Es la segunda sesión de este tipo en el año ya que la primera fueron los abusos de Rusia en su todavía vigente invasión contra Ucrania. No obstante la actuación de instancias internacionales siempre es lenta y en dichos encuentros no se hace otra cosa que debatir o emitir pronunciamientos de poca efectividad, por eso y más los ciudadanos iraníes continúan en las calles.

Hace poco tuvieron un nuevo motivo para protestar debido a que se cumplieron tres años desde las protestas de 2019 por el aumento en el precio del combustible. Para ese momento se calcularon unos 300 muertos, número similar al que existe hoy por las manifestaciones tras la muerte de Masha Amini, de 22 años mientras estaba bajo la custodia de la «policía moral». Esta vez, hubo huelgas en lugares como el antiguo mercado conocido como Gran Bazar y donde comerciantes cerraron sus negocios.

Señales de descontento hay en muchas ciudades como Kamyaran o Bukan. Además, personas en Teherán «comenzaron a cegar las cámaras de vigilancia del metro con toallas sanitarias un día después de que las fuerzas de seguridad atacaran a los pasajeros en el metro cuando coreaban consignas antisistema», reportó también el periodista de BBC.

Iranians have started blinding subway surveillance cameras with period pads a day after security forces attacked passengers in Tehran metro when they chanted antiestablishment slogans. Photos via @Vahid. #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/jzjMcabqiK

— Khosro Kalbasi Isfahani (@KhosroKalbasi) November 16, 2022