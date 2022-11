Más de 2,3 millones de cruces irregulares fueron registrados en la frontera sur de Estados Unidos en el año fiscal que terminó en septiembre pasado. Como consecuencia de esto y en vista de que el número de cruces se mantuvo en octubre, un mes después de cerrado el balance de 2022, el gobernador de Texas Greg Abbott declaró formalmente la invasión.

Abbott, reelegido para un nuevo mandato en las elecciones intermedias del pasado 8 de noviembre, invocó las cláusulas de invasión de las constituciones de Estados Unidos y de Texas. Su decisión tiene fundamentos en la nula atención que la Administración Biden da a la crisis migratoria más allá de la orden que emitió en octubre para que solo ciudadanos venezolanos fueran devueltos a México por cruzar ilegalmente. Pero el resto de ciudadanos de otras nacionalidades como Nicaragua, Cuba y Honduras siguen llegando y el flujo no se detiene.

Por eso el gobernador decidió ir al siguiente nivel tras enviar autobuses llenos de migrantes a ciudades demócratas. Con la declaración de invasión en Texas, queda habilitado para desplegar personal de la Guardia Nacional y del Departamento de Seguridad Pública de Texas y así devolver a los migrantes que llegan caminando por la frontera sur.

«Estoy usando esa autoridad constitucional y otras autorizaciones y órdenes ejecutivas para mantener seguros a nuestro estado y país», escribió el gobernador junto a la serie de medidas que tomará de ahora en adelante y que contempla la ley.

I invoked the Invasion Clauses of the U.S. & Texas Constitutions to fully authorize Texas to take unprecedented measures to defend our state against an invasion.

I'm using that constitutional authority, & other authorization & Executive Orders to keep our state & country safe: pic.twitter.com/2Jt5HEMgp5

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 15, 2022