Las cartas están echadas en el Congreso de Estados Unidos. Si bien los demócratas logaron retener el Senado por la mínima diferencia, los republicanos alcanzaron los 218 escaños para arrebatarle al partido del presidente Joe Biden el control de la Cámara de Representantes al sumar este martes la curul correspondiente al distrito 3 de California con Kevin Kiley.

Pasó una semana de las elecciones de medio término que se celebraron el 8 de noviembre para tener finalmente el panorama claro. El lento conteo hizo más larga la espera. La proyección de los resultados publicada por Newsmax, asegurando la victoria de Kiley, permite confirmar lo que asomaba la tendencia: una Cámara baja que hará oposición al gobierno en temas trascendentales como los presupuestos federales. El candidato republicano en el distrito 3 de California también confirmó en su cuenta de Twitter haber derrotado a su rival y asegurado la mayoría para su partido.

The race has just been called in our favor. This secures a Republican Majority in the House of Representatives.

El Congreso queda ahora dividido. Los demócratas lograron retener el Senado al conseguir 50 escaños sobre 49 republicanos. Si bien aún falta por definir la curul de Georgia el 6 de diciembre en segunda vuelta, la ventaja del partido de Biden en la Cámara alta ya está garantizada con el voto de desempate de la vicepresidente Kamala Harris.

Los demócratas no solo pierden el dominio de la Cámara de Representantes. También una figura clave como Nancy Pelosi, quien debe entregar el cargo de presidente de la plenaria que ocupó desde enero de 2019, desde donde hizo una dura oposición a Donald Trump en los dos últimos años de su mandato.

De Nancy Pelosi se puede decir mucho. Usó toda su artillería política para acusar y señalar al expresidente Trump. Por ejemplo, cuando en enero del año pasado —a propósito del ataque al Capitolio— planeaba acusarlo de «incitación a una insurrección», así como pedir su inhabilitación para ocupar futuros cargos políticos. La congresista incluso solicitó al Pentágono que le quitaran al mandatario los códigos de armas nucleares. Lo intentó todo sin éxito, ya que Trump además logró salir airoso de su segundo impeachment.

En agosto pasado quiso tener un gesto en materia diplomática al viajar a Taiwán para apoyar la independencia de la isla, desatando la respuesta de China con ejercicios militares. A pesar de esa acción, la perseguían escándalos familiares. Su hijo fue señalado por tener vínculos con empresas investigadas mientras que su esposo quedó envuelto en un escándalo por comprar acciones en empresa de chips mientras en el Congreso se gestaba una ley que priorizaba la fabricación estadounidense.

De esta manera se despide Pelosi de la presidencia de la Cámara de Representantes, quien es catalogada como una de las personas más ricas del Congreso de EE. UU. La funcionaria era la tercera en la línea de sucesión a la presidencia en caso de ausencia del presidente y el vicepresidente.

El reemplazo de Nancy Pelosi estará entre Kevin McCarthy y Andy Biggs, quienes deberán contar con el apoyo del Partido Republicano para conseguir presidir el pleno. Puede que Biggs dé una sorpresa a su contrincante, ya que como dijo al postularse, su oferta «se trata de cambiar el paradigma y el statu quo«. Además fue jefe del House Freedom Caucus, el grupo más conservador del Congreso.

My bid to run for Speaker is about changing the paradigm and the status quo. Minority Leader McCarthy does not have the votes needed to become the next Speaker of the House and his speakership should not be a foregone conclusion.

— Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) November 15, 2022