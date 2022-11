A Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) y presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), la izquierda lo está llenando de halagos. Luego de sus polémicas decisiones que se tradujeron en un claro ventajismo para Luiz Inácio Lula da Silva en el camino a la presidencia, ahora desde las filas del Partido de los Trabajadores (PT) proponen erigir bustos en las principales plazas del país del controversial juez que ha sido muy criticado desde la derecha.

La solicitud la hizo el diputado distrital Chico Vigilante, quien llamó al magistrado “guardián de la democracia” y dijo que está “incriminando a todos los malhechores”. Es decir, el legislador deja de lado las órdenes de censura en redes sociales y la cacería de brujas ordenada por el presidente del TSE durante las protestas, porque al fin y al cabo, sus decisiones parecen favorecer a la izquierda brasileña.

“Alexandre de Moraes merece un busto en cada plaza, en cada rincón de este país, por la valentía cívica que está teniendo”, dijo sin reparos. Sus palabras resuenan —y no precisamente en el buen sentido— en horas en que miles de ciudadanos se mantienen en las calles, en muchos casos con camiones, para rechazar el próximo gobierno de Lula da Silva y cuestionar los resultados de la segunda vuelta. Aunque administrativamente la transición está en marcha, el reclamo de los electores no cesa.

En paralelo, finalmente el Ministerio de Defensa presentó este miércoles su esperado informe sobre la auditoría del Sistema Electrónico de Votación, el cual había generado altas expectativas en los manifestantes.

Camioneros contra la cacería de brujas

La orden dada por el magistrado a las autoridades policiales para que le entreguen información sobre los vehículos que participan en las protestas y de quiénes las dirigen está siendo desafiada por los camioneros. Por más que quiera silenciar las manifestaciones, sus decisiones parecen generar el efecto contrario en las personas que se encuentran en las calles. La muestra está en los 115 camiones que llegaron a Brasilia este miércoles, justo cuando se cumplía el plazo de 48 horas dado por De Moraes a las autoridades para tomar acciones contra los manifestantes.

Llegaron este 9 de noviembre desde varios estados y se dirigieron al Cuartel General del Ejército ubicado en la capital del país, reportó Gazeta Brasil. La fila de camiones se extendía «por varios kilómetros desde las puertas del cuartel general del Ejército, ubicado a unos siete kilómetros de la plaza de los Tres Poderes, donde se sitúan las sedes del Gobierno, del Congreso Nacional y de la Corte Suprema», según precisó la agencia EFE.

En tanto, en las protestas aún hay carteles con la frase «intervención militar» para que las Fuerzas Armadas la ejecuten antes de que Lula da Silva asuma el poder el 1 de enero de 2023. Los votantes del presidente Jair Bolsonaro también se apoyan en un reciente informe que presentó el grupo «Brazil Was Stolen» con presuntas «anomalías» detectadas en máquinas de votación no auditadas.

🚩 Sobradinho Noticias 🚩

🚨 Em Brasília, mais de 115 caminhões chegam à capital federal para engrossar protestos contra Lula.

09.11.22 pic.twitter.com/4iX53orVxT — Sobradinho Noticias 🇧🇷 (@SNoticias22) November 9, 2022

Lula llegó a Brasilia

Mientras el país está sumido en reclamos, protestas con camiones en Brasilia y censura ordenada por De Moraes, Lula da Silva viajó a la capital para iniciar acercamientos políticos previos a su toma de posesión. Los mensajes de dirigentes y diputados bolsonaristas no pueden ser leídos en Twitter dentro de territorio brasileño, también despidieron a un excandidato a vicepresidente de su propio partido político por reclamar respuestas sobre las elecciones, pero el encuentro del hoy presidente electo con ministros del STF sí está siendo ampliamente difundido.

La prensa local reseña cómo el dirigente de PT conversó con la presidente del máximo tribunal, la magistrada Rosa Weber, y con el resto de ministros, incluido Alexandre de Moraes. El acto indica que Lula da Silva prepara su proclamación y el vicepresidente electo de Brasil, Geraldo Alckmin, ya informó que la senadora y otrora contrincante en la primera vuelta, Simone Tebet, estará al frente del área social en el periodo de transición.

El informe del Ministerio de Defensa

El informe que esperaba la mitad del país que votó por Bolsonaro aclara que el trabajo solo fue de fiscalización y no comprende otros motivos, como acusaciones de crímenes electorales, pero también remarca que no fue suficiente el acceso que tuvo a las herramientas y procedimientos necesarios. Como resultado, los técnicos militares no pudieron inspeccionar el Sistema Electrónico de Votación en profundidad.

La institución castrense añadió que no pueden afirmar que el sistema «está exento de la influencia de un eventual código malicioso que pueda alterar su funcionamiento». Por eso, la indicación fue pedir al TSE que facilite la inspección de las urnas.

Alexandre de Moraes respondió diciendo que «se enviarán sugerencias para mejorar el sistema». Pero más allá de eso, no hay mayores novedades.