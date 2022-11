En Florida los candidatos republicanos vencieron por amplio margen a los demócratas. El conteo de votos para cada uno de los cargos que se disputaron en estas elecciones intermedias garantizan una holgada victoria para el gobernador Ron DeSantis, que consigue la reelección, al igual que para el senador Macro Rubio, que repite en la Cámara alta. Ambos continuarán sus respectivos mandatos para contrarrestar la ola progresista que ha querido infiltrarse en escuelas e instituciones.

Con 87 % de los votos escrutados, DeSantis se llevó una ventaja de casi 20 puntos sobre Charlie Crist, un antiguo republicano que se había pasado al bando demócrata. En porcentajes, el gobernador reelecto marca 59,3 % de los votos en Florida frente a 40 % para su contrincante, de acuerdo con el conteo difundido por Fox News. Los republicanos también logran la reelección de la fiscal general Ashley Moody, con más de 20 puntos de ventaja por encima del candidato demócrata. Así, el estado se consolida como uno de los más firmes bastiones republicanos.

DeSantis tiene claro el norte de su siguiente mandato en Florida: mejorar la vida de sus ciudadanos y alejar al estado de la agenda «woke». En las primarias de agosto pasado lo reafirmó: «Nunca nos rendiremos a la agenda del ‘despertar'», declaró. «Florida es un estado donde el ‘despertar’ va a morir».

En su primer discurso como gobernador reelecto, DeSantis aseguró que a Florida «la libertad llegó para quedarse». Agradeció a todos sus votantes, especialmente a los de Miami-Dade y Palm Beach.

Su rival Charlie Crist, que fue derrotado por casi un millón y medio de votos, reconoció el triunfo del líder republicano que aparece en las encuestas como posible candidato para la presidencia en 2024.

El senador Marco Rubio también consiguió la reelección. Con 87 % de votos escrutados, supera por amplio margen a la demócrata Val Demings. Esto se traduce en 57,4 % frente a 41,3 %.

Rubio viene de un cierre de campaña impulsado por el propio expresidente Donald Trump, que el pasado fin de semana pidió a los votantes apoyar el senador, lo que terminó por impulsar su victoria. El exmandatario republicano recordó en un mitin cómo ambos lograron revertir «la horrenda y muy débil política hacia Cuba de la Administración Obama-Biden». A eso le sumó la promesa de retomar el camino de presión a las dictaduras de la región y la protección a sus ciudadanos, considerando que «la administración de Biden ha abandonado por completo a la gente de Cuba, Nicaragua y Venezuela».

Los integrantes a la Cámara baja del Congreso estadounidense por Florida también serán en su mayoría republicanos. De los 28 escaños, 20 se pintan de rojo. La congresista María Elvira Salasazar está entre estos, al quedar reelecta con 56,96 % frente a 42,71 % de Annette Tadeo. «¡2022 es el año de los republicanos hispanos!», escribió la congresista reelecta en su cuenta de Twitter.

We won! Thank you to all of my amazing supporters. ❤️🇺🇸

2022 is the Year of the Hispanic Republicans! 🎉

— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) November 9, 2022