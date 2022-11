El conteo de votos final en Estados Unidos puede demorarse varios días. Así lo informó la Casa Blanca al referirse a las elecciones intermedias que transcurren este 8 de noviembre. En total, serán renovados los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaciones. Sin embargo y a pesar de que en otros procesos electorales el resultado se conoce el mismo día, la Administración Biden dice que podría demorar un poco más de lo previsto.

“Puede que no sepamos quiénes son los ganadores de las elecciones durante algunos días. Toma tiempo contar todas las papeletas de una manera ordenada”, mencionó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre el lunes 7 de noviembre.

Y dicho esto, apenas comenzaron las votaciones, en Arizona se reportaron irregularidades. Según funcionarios electorales del condado de Maricopa, hubo problemas para tabular los votos emitidos en algunos centros llegando a afectar 20 % de estos. La solución, fue proponer a votantes depositar sus papeletas en cualquiera de los otros 221 lugares habilitados para sufragar o bien hacerlo en máquinas defectuosas que se colocarán en una “caja segura” hasta trasladarlas a una central de conteo por la noche.

En este momento EE. UU. atraviesa horas tranquilas pero delicadas. Las dos fuerzas políticas del país no solo se disputan el control del Congreso, quien se lleve la mayoría también estará haciendo una declaración de fuerza y de músculo político. Por eso, la Administración Biden ha hecho todo lo posible con mítines, discursos y supuestas alianzas las big tech para censurar información.

Here is a message from Chairman Bill Gates and Recorder Stephen Richer with an update for @maricopacounty voters on Elections Day. pic.twitter.com/OkQczCklGb

— Maricopa County Elections Department (@MaricopaVote) November 8, 2022