Ahora como dueño de Twitter, el empresario Elon Musk se está enfrentando a todo un movimiento progresista que se opone a su idea de implementar la verdadera libertad de expresión en la plataforma. Varias señales de lo que estos grupos podían hacer, se dejaron ver desde el momento en el que el dueño de Tesla anunció su intención de comprar la red social.

Pero una vez que se oficializó la compra y Musk entró a las oficinas de la compañía como nuevo CEO, el progresismo estadounidense puso sus planes en marcha. Eso provocó que varias marcas como Volkswagen, General Motors, General Mills y Pfizer paralizaran recientemente sus anuncios publicitarios dentro de la plataforma. Aseguran que van a «monitorear» los siguientes pasos de la red social.

Detrás de eso están las mismas organizaciones que en mayo publicaron una carta abierta dirigida a los anunciantes para que detuvieran sus anuncios en Twitter. A su vez, la financiación que estas reciben, viene de los bolsillos de George Soros y Bill Gates, dos personajes promotores del Foro de Davos y de una coartada globalista para supuestamente «salvar al mundo». Musk lo sabe. Lo mencionó en ese momento y lo repitió en las últimas horas.

«Twitter ha tenido una caída masiva en los ingresos debido a que los grupos activistas presionan a los anunciantes, aunque nada ha cambiado con la moderación del contenido e hicimos todo lo posible para apaciguar a los activistas. ¡Extremadamente desordenado! Están tratando de destruir la libertad de expresión en Estados Unidos“, escribió en la red social. Dos días antes, dirigentes de estas organizaciones se habían reunido con el multimillonario.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.

Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022