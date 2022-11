Adrián José Velásquez Figueroa, el ex guardaespaldas del fallecido dictador Hugo Chávez y Claudia Díaz, su otrora exenfermera y antigua extesorera del país, enfrentarán su próximo juicio el próximo 21 de noviembre. Así lo determinó la justicia estadounidense luego de que ambos fueran extraditados desde España.

Sin embargo, la fecha representa un aplazamiento de semanas luego de una solicitud hecha por los demandados, de acuerdo a la decisión difundida por Joshua Goodman, periodista de la agencia Associated Press. Se desconoce la causa del pedido, pero de igual manera en la nueva fecha pautada ambos deberán hacerle frente a las acusaciones de lavado de dinero vinculado a contratos de la estatal petrolera PDVSA.

El sistema judicial estadounidense está armando el rompecabezas del entramado de corrupción chavista que robó millones de dólares al país sudamericano. Los procesos judiciales contra el testaferro de Maduro, Álex Saab, y del exjefe de inteligencia del chavismo Hugo «El Pollo» Carvajal así lo demuestran. A ellos se le une tanto Velásquez como su esposa, Claudia Díaz.

Sin embargo, el caso de estos dos últimos tiene que ver especialmente con Raúl Gorrín, el empresario que habría pagado los sobornos a funcionarios chavistas para asegurar contratos en divisas preferenciales. Gorrín actualmente se encuentra prófugo.

Criminal trial of ex Venezuela Treasurer Claudia Diaz and her husband pushed back a few weeks.

Now set to begin Nov. 21 in Ft. Lauderdale courtroom.

The couple is accused of money laundering tied to bogus @PDVSA currency contracts allegedly awarded via bribes. pic.twitter.com/BtbFYcHXSZ

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 4, 2022