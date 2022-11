No importa que Estados Unidos haya declarado a la empresa china Huawei una amenaza para su seguridad a inicios de este año, ni que en 2020 se le excluyera de un acuerdo para el desarrollo de la red 5G por sospechas de espionaje. Cuando se trata de elecciones, parece que todo se vuelve válido para el Partido Demócrata y más cuando en la Casa Blanca hay un Administración temerosa por perder la mayoría lograda en el Congreso. Eso explicaría por qué un cabildero de la compañía china aparece como donante de varias campañas electorales.

Son ocho campañas demócratas que han recibido dinero de Thomas Green, principal cabildero del gigante chino de las telecomunicaciones y asesor de la firma de abogados multinacional Sidley Austin. Según OpenSecrets, grupo sin fines de lucro que rastrea el gasto político, este ha aportado 10000 dólares a ocho candidaturas, incluyendo la de Raphael Warnock, el senador demócrata de inclinación socialista, quien fungía como pastor en la iglesia que acogió a Fidel Castro cuando el entonces dirigente comunista cubano estuvo en EE. UU. en 1995.

Pero irónicamente, teniendo en cuenta que la propia Administración Biden sabe de los perturbadores planes de vigilancia de la empresa china Huawei, el caso de Thomas Green y sus donaciones no es el único. Tal como cita The Epoch Times, el representante demócrata Don Beyer tuvo que despedir a su asistente cuando se dio a conocer que esta buscaba reunir a miembros del Congreso a pedido de la embajada china. Por otro lado, el Partido Republicano señaló a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, por entregar 715 millones de dólares en dinero de los contribuyentes al fabricante de baterías Gotion High-Tech Co., vinculado al Partido Comunista Chino (PCCh)

Aumenta el espionaje

La situación con Huawei, la tecnología 5G que desarrolla y las intenciones del régimen de Xi Jinping para espiar e interferir en la tecnología estadounidense está lejos de tener un final favorable para Washington. Por el contrario, el Departamento de Justicia acusó el pasado 26 de octubre a dos ciudadanos chinos por pagar a un «informante» 61000 dólares en bitcoins para que este accediera a documentos en caso judicial abierto en Nueva York contra la compañía.

Sus nombres son He Dong y Wang Zheng. Ellos integran una lista de 13 personas acusadas en tres casos distintos de tratar de ejercer “influencia indebida” y beneficiar así al régimen comunista de Xi Jinping. Es decir, los hallazgos de la influencia china son enormes, siguen expandiéndose y aún así el Partido Demócrata acepta donaciones de personas relacionadas a los intereses del gigante asiático.

En paralelo siete personas del mismo grupo intentaron repatriar por la fuerza a China a un refugiado en EE. UU. junto a su familia. Este tipo de persecución en el extranjero ha sido fuertemente denunciada a nivel internacional. Los chinos en el extranjero también son reclutados bajo amenaza por el PCCh para propagar su ideología. Eso cuando logran salir, ya que el régimen comunista posee poderes para impedir cualquier viaje al extranjero.

Con ese prontuario, el partido liderado por Biden sigue aceptando donaciones.