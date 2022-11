El próximo 8 de noviembre Estados Unidos escogerá a todos los integrantes de la Cámara de Representantes, varios del Senado y gobernaciones en las elecciones intermedias. Será el termómetro para medir cuánta aceptación o rechazo está atravesando la Administración Biden más allá de las encuestas sobre la valoración de la gestión demócrata. Además, históricamente en las elecciones de medio término el partido del mandatario tiende a perder escaños.

Luego de las elecciones que ocurrieron este año en América Latina, las de EE. UU. son las más importantes, ya que definirán no solo la política interna, sino la postura de Biden hacia el exterior, dependiendo de qué tanto músculo político demuestre frente al Partido Republicano.

Las elecciones anticipadas ya están en marcha. Los demócratas atraviesan un momento difícil debido a la alta inflación. Temas como el aborto o la ideología de género que tanto defendían, pasaron a segundo plano por asuntos más importantes como los altos precios de la gasolina, alimentos y otros rubros. Esa zanja en el discurso político es la que está sirviendo al Partido Republicano para tomar la delantera, y parece que le está funcionando.

Diez escaños de la Cámara de Representantes «confiablemente azules» se mueven ahora en dirección a los republicanos, según la firma de análisis The Cook Political Report. Dentro de ese número, dos bancadas en Nueva York pasaron de tener «inclinación demócrata» a ser «indecisas». Una contienda en Oregón pasó de ser indecisa a «inclinarse por los republicanos». Mientras que otras cinco pasaron de ser “probablemente demócratas” a «inclinación demócrata».

NEW @CookPolitical House rating changes: 10 more blue state districts move in Republicans' direction, including #CA47 Rep. Katie Porter (D) from Lean D to Toss Up. Full analysis: https://t.co/ldqos2Pi8J pic.twitter.com/rD40MW6vdw

— Dave Wasserman (@Redistrict) November 1, 2022