La Junta de Gobernanza de Desinformación que creó la Administración Biden en abril de este año y que se asemejaba a un «Ministerio de la Verdad» de la distópica novela 1984 solo era la punta de iceberg. Con el fin de controlar el discurso público en plataformas digitales, muchas cosas ocurrieron tras bambalinas entre agencias de gobierno y empresas como Discord, Wikipedia, Facebook, Reddit, LinkedIn y Twitter (con la anterior directiva).

Una pista se dejó ver hace pocos días por medio de una demanda del fiscal general de Missouri, Eric Schmitt. Él detalló un cuidadoso esquema de censura con las big tech que incluye a medios como New York Post. La demanda cita que «funcionarios de alto rango de la administración de Biden se confabularon con esas compañías para suprimir el discurso sobre la historia de la computadora portátil Hunter Biden, los orígenes de COVID-19, la eficacia de las máscaras y la integridad electoral».

Pero eso es solo una parte del gran rompecabezas que ilustra la censura en redes sociales. El portal estadounidense The Intercepted pudo acceder a memorandos, documentos internos y correos electrónicos del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. (DHS) para desnudar el gran aparato de control. La magnitud de tal plan es enorme.

El medio puso a disposición los documentos. Por ejemplo, uno de ellos expone una reunión en marzo de este año con directivos de Twitter y donde Laura Dehmlow, funcionaria del FBI, advirtió que «la amenaza de información subversiva en las redes sociales podría socavar el apoyo al gobierno estadounidense».

Docs show Facebook and Twitter closely collaborating w/ Dept of Homeland Security, FBI to police “disinfo.” Plans to expand censorship on topics like withdrawal from Afghanistan, origins of COVID, info that undermines trust in financial institutions. https://t.co/Zb3zmI1dQF

— Lee Fang (@lhfang) October 31, 2022