Elon Musk es oficialmente el nuevo CEO de Twitter. El video donde se le ve entrando a la compañía cargando un lavamanos posiblemente ya le dio la vuelta al mundo. No solo el estilo del empresario y multimillonario convierten este momento en un hito, también lo hace su promesa de garantizar la libre expresión. Algo que no existe actualmente en la plataforma que silencia y cancela voces que no comulgan con el progresismo.

Apenas llegó puso manos a la obra. Musk despidió a altos ejecutivos: el director general, Parag Agrawal; el director financiero, Ned Segal; y la directora de política legal, confianza y seguridad, Vijaya Gadde, según fuentes que declararon a The Washington Post. Además, Sean Edgett, el abogado general de la empresa también fue expulsado. De esta manera, el propietario de Tesla comenzó la purga de directivos que comandaron las acciones de censura contra voces conservadoras. El caso más significativo es del expresidente Donald Trump.

El fracaso progresista

Luego de meses de disputas legales y del reclamo de Musk porque presuntamente la empresa inflaba el número de usuarios reales, la compra se cerró por 44000 millones de dólares.

Esta negociación preocupaba a la élite progresista estadounidense. Tanto que organizaciones financiadas por el empresario George Soros emitieron un comunicado dirigido a grande marcas para que dejaran de anunciar en la plataforma. «La luz del sol es el mejor desinfectante», aseveró entonces Musk. De múltiples maneras, figuras simpatizantes de la izquierda intentaron boicotear al fundador de Tesla sin resultados.

El nuevo «Chief Twit»

La cuenta del expresidente republicano, Donald Trump, fue cerrada «permanentemente» por supuestamente representar “riesgos de mayor incitación a la violencia”. Pero la entonces junta directiva obvió que dictadores y extremistas vinculados a organizaciones terroristas islámicas o las narcoguerrillas colombianas mantenían presencia en la plataforma sin restricciones.

Las políticas podrían cambiar ahora con Musk a la cabeza de una de las redes sociales con mayor presencia en Occidente y luego de que despidió a cuatro altos ejecutivos. También editó su biografía en la plataforma a «Chief Twit» (jefe de la sección de tweets, en español). Lo que circula tras la nueva adquisición es que el expresidente republicano podría recuperar su cuenta para comunicarse nuevamente con sus seguidores.

«Una cosa hermosa de Twitter es cómo empodera el periodismo ciudadano: las personas pueden difundir noticias sin prejuicios establecidos», escribió el nuevo CEO de la compañía. Ante esta posición, muchos simpatizantes de Trump exigen su regreso. Además, este hecho ocurre a pocos días de las elecciones intermedias. ¿Se convertirá Twitter bajo la conducción de Elon Musk en una pesadilla para los demócratas que gozaban de privilegios en un entorno favorable al progresismo?