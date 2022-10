Quedan dos semanas para que demócratas y republicanos midan fuerzas en las urnas en las elecciones de medio término. La contienda será decisiva porque el partido liderado por el presidente Joe Biden podría perder el control de la Cámara de Representantes y del Senado, y con ello, la aprobación de leyes y de presupuestos. Pero uno que está «molesto» es Bernie Sanders. El senador por Vermont, quien durante años ha tratado de hacer ver —utópicamente— que el socialismo puede alguna vez ser «democrático», ahora le reclama a su propio partido.

Bernie Sanders decidió hacer una gira por ocho estados con el objetivo de darle un empujón por sí mismo a los votos demócratas. Irá a Texas, Florida, California, Michigan, Wisconsin, Oregón, Pensilvania y Nevada; no sin antes ofrecer varias entrevistas para esbozar su crítica.

Hace énfasis en la economía. Un tema que quedó por debajo de la mesa entre demócratas aún cuando Biden reconoce las dificultades que está generando la histórica inflación. Pero los candidatos por ese partido prefieren centrar su discurso en la lucha a favor del aborto. Con ese norte, están perdiendo de vista lo más importante: el bolsillo de los estadounidenses.

Las encuestas demuestran ese descontento. La cadena progresista CNN incluso admitió que en distritos electorales competitivos, los votantes se están inclinando 48 % por el candidato republicano frente a 43 % por el demócrata. Eso preocupa al senador socialista por ser la elección de medio término «más importante en la historia moderna del país».

Así, sea o no genuina la preocupación por el tema económico, el legislador hace un escarmiento público.

Hablar de verdaderos problemas

Bernie Sanders admitió que los demócratas «están pasando demasiado tiempo hablando del derecho al aborto y no lo suficiente sobre la desigualdad económica». Por supuesto no escatimó en los sesgos izquierdistas que lo caracterizan, diciendo que a su parecer el Partido Republicano no aboga por las familias trabajadoras y busca «más exenciones fiscales para los multimillonarios» (lo cual puede refutarse con la defensa al libre mercado y al estímulo de la producción que defiende el partido liderado por el expresidente Donald Trump).

«El aborto es importante. Pero, ¿debería ser el 80 % de su discusión? ¿O deberían comenzar a hablar sobre lo que preocupa profundamente al pueblo estadounidense? Encuesta tras encuesta dice que la inflación y la economía encabezan la lista de preocupaciones de la mayoría de los estadounidenses», declaró a Vanity Fair.

Mientras él dice eso, la inflación en EE. UU. sigue preocupando con un índice anual de 8,2 % en septiembre, según el Índice de Precios al Consumidor. Más de lo que estimaban economistas. «Tenemos que empezar a hablar de los problemas a los que se enfrenta la gran mayoría de la gente día tras día. No puede pagar el alquiler, no puede pagar el tanque de gasolina, no puede pagar la atención médica, no puede pagar los medicamentos recetados. ¿Cómo se ganan elecciones si no se habla de esos temas?».

«Por desgracia, los demócratas a veces no hacen lo que deberían y se enfrentan a las compañías farmacéuticas o a las aseguradoras o a la industria de los combustibles fósiles», dice Sanders. «Quiero hacer lo que pueda para que lo hagan», dijo también a Rolling Stone.

El riesgo de perder el voto joven

Perder el voto de los jóvenes estadounidenses también está en la agenda de un hombre que se ha encargado de mencionar las «bondades» del socialismo a pesar de que otros países sumidos en este modelo político, nada tienen de prósperos.

Culpa a «la codicia corporativa» y no a la forma en la que la Administración Biden maneja el tema con millones de dólares destinados a una agenda verde poco efectiva e intenciones de aumentar el gasto social. Por eso su exhorto al Partido Demócrata es que salgan «a apoyar a los trabajadores». “Estoy preocupado por el nivel de participación de los votantes entre los jóvenes y los trabajadores», admitió.

No obstante, quedan dos semanas para las elecciones de medio término. Y las cosas no lucen bien para Biden y sus candidatos, incluso si surge un cambio de discurso.