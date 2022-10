Adrián José Velásquez Figueroa, el exguardaespaldas del fallecido dictador Hugo Chávez, fue extraditado a Estados Unidos para rendir cuentas ante la justicia. Se esperaba que esta semana fuera llevado al país norteamericano desde España y así ocurrió. En consecuencia, tendrá que enfrentar cargos por organización criminal y blanqueo de capitales.

Este viernes se dará su primera presentación ante la corte mientras que su esposa, Claudia Díaz, la exenfermera de Chávez y extesorera del régimen venezolano, se prepara para ir a juicio el 17 de octubre. Ambos están inmersos en un caso de sobornos millonarios donde también está mencionado Raúl Gorrín, empresario prófugo de la justicia y Alejandro Andrade Cedeño, otro extesorero del chavismo liberado en febrero de este año tras convertirse en “colaborador”.

Tanto Velázquez como Díaz enfrentan procesos diferentes, en instancias distintas dado el procesamiento que a cada uno se le dio en España junto con sus posteriores extradiciones. Pero al final, el delito se habría cometido bajo el mismo esquema. A Raúl Gorrín de 2008 a 2017 le permitió lavar millones de dólares en complicidad con los funcionarios del chavismo usando cambios preferenciales de moneda extranjera.

Hugo Chavez's ex bodyguard has been extradited from Spain to south Florida to face charges related to an alleged bribery ring.

Adrian Velasquez will have his first court appearance on Friday. His wife and co-defendant, ex Venezuela Treasurer Claudia Diaz, is preparing for trial. pic.twitter.com/jsJWtYi3p7

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 13, 2022