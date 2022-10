La ciudad de Nueva York se declaró en «estado de emergencia». La llegada de migrantes irregulares pone en una posición incómoda al alcalde Eric Adams, quien admitió en una conferencia de prensa que la ciudad «no puede acomodar la cantidad de autobuses» que están llegando a diario.

Sus palabras responden a la política emprendida desde Texas por el gobernador Greg Abbott, quien se ha dedicado a enviar autobuses con migrantes a ciudades con gobiernos demócratas, entre estas Nueva York, para así expresar su rechazo a las medidas migratorias de la Administración Biden y a la vez buscar crear conciencia sobre la grave situación que se vive en la frontera, en vista de que el Gobierno Federal no ofrece soluciones.

El alcalde de Nueva York intenta transmitir un sentido de urgencia al señalar que la atención a la cantidad de migrantes que ha recibido en su ciudad costará unos 1000 millones de dólares. Sin embargo, en nada se compara esta situación con la que se vive en los estados fronterizos. El Partido Demócrata se jacta de incluir a la Gran Manzana entre lo que se conoce como «ciudades santuario», pero reclama cuando se le exige afrontar una crisis migratoria real.

«Nueva York declara una emergencia por la llegada de aproximadamente 17000 migrantes en seis meses, transportados en autobuses tanto por el gobernador de Texas como por la ciudad de El Paso, liderada por los demócratas. Pero en los meses pico, 17000 migrantes es lo que se registra en Texas en un promedio de tres a cuatro días, de ahí el transporte en autobús», explicó el periodista Bill Melugin, de Fox News.

NYC, a sanctuary city, declares an emergency over the arrival of roughly 17,000 migrants in 6 months, bused in by both TX Gov. Abbott & the Democrat led city of El Paso.

In peak months, 17,000 migrants is what comes across in Texas in 3-4 days on average, hence the busing. https://t.co/PTBJC0GMuR

— Bill Melugin (@BillFOXLA) October 7, 2022