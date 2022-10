Las mujeres en Irán están demostrando que el uso del hiyab está lejos de ser un símbolo que represente la «modestia» o «pudor» para el cuerpo femenino, tal como lo ha querido hacer ver el régimen islámico usando el Corán como excusa. Por el contrario, en cada velo está presente el aparato estatal de represión y miedo del cual fue víctima Mahsa Amini, la joven de 22 años que murió luego de ser torturada por la «policía moral» a mediados de septiembre.

Ese es el motivo que está llevando a las iraníes a no detener las protestas, las cuales están llamando la atención de la comunidad internacional a una escala que incluye nuevas sanciones contra un régimen que acumula previamente un expediente por nexos con el terrorismo y por el enriquecimiento de uranio que lo acerca a la fabricación de una bomba nuclear.

Lo cierto es que el liderazgo de Alí Jamenei está entre la espada y la pared, e irónicamente no es por la labor de otros países, sino por la de su propia ciudadanía. En colegios y universidades, las jóvenes están quitando cuadros con rostros de líderes religiosos para reemplazarlos por la frase “Mujer, vida y libertad”, de acuerdo con imágenes que llegan a Occidente a pesar del continúo bloqueo a internet.

Esos cuadros están siendo pisoteados, los velos revolotean por los aires en los pasillos de las instituciones educativas y los representantes del régimen que osan dirigirse a las estudiantes con discursos ideológicos, están siendo abucheados. El hiyab en Irán parece tener los días contados.

Pero así como la población salió a las calles para mostrar su descontento por décadas de represión, las autoridades iraníes también están arremetiendo, apoyándose en sus fuerzas paramilitares. Hasta ahora se reportan 154 muertos, según Iran Human Rights, la ONG con sede en Oslo.

La organización también advierte que «el asesinato de manifestantes en Irán, especialmente en Zahedan, equivale a crímenes contra la humanidad». Por ende, pide a la comunidad internacional hacer las investigaciones pertinentes «y prevenir que la República Islámica cometa más», señaló en un comunicado citado por EFE.

El resto de saldos que arrojan las protestas son igual de alarmantes. De acuerdo con el medio Iran News Update en los 20 días que han transcurrido, se reportan más de 10000 heridos, mientras las protestas continúan en más de 172 ciudades a lo largo del país.

En Niavaran, un distrito de clase alta al norte de Teherán, sus habitantes rompieron una pancarta a favor del régimen que afirmaba que «la policía estatal está al servicio del pueblo y que el pueblo apoya a la policía estatal».

