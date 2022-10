Anexarse territorios de otro país de forma ilegal no solo fue una decisión del presidente Vladímir Putin para tratar de revivir aquel mapa que una vez representó a la Unión Soviética. También es una manera de proclamar su autoritarismo. Ambos propósitos los dejó por sentado este martes con la firma de un decreto en el que ordena la apropiación forzosa de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la más grande de Europa.

La lógica que usa el mandatario ruso es que con la anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, también pasan a ser propiedad del Estado la planta nuclear y las instalaciones que la rodean. Para poner en marcha su decisión, detuvo por tres días al director de la planta nuclear hasta que fue liberado y expulsado a Kiev. Por su parte, la filial rusa Rosenergoatom ya creó una empresa para gestionar la planta.

Putin aprovechó de hacer su jugada horas antes de que el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) viajara tanto a Moscú como a Kiev para intentar mediar.

No es para menos que la apropiación que hace Putin de la central nuclear en Zaporiyia por encima de la independencia de Ucrania encienda una nueva alarma en el escenario internacional. Probablemente este haya sido el detonante para que el mismo día Polonia comunicara a Estados Unidos su disposición de recibir armas nucleares.

«Hemos hablado con los líderes estadounidenses sobre si EE. UU. está considerando la posibilidad de poner a nuestras disposición armas nucleares como parte de la OTAN. El tema está abierto», declaró el presidente polaco Andrzej Duda. El país no posee por sí mismo armas nucleares, y que ahora muestre su disposición de recibirlas, ejerce más presión sobre Putin.

De los miembros de la Alianza Atlántica, solo Reino Unido, Francia y EE. UU. tienen armas nucleares propias. Mientras que Alemania, Bélgica e Italia poseen armas entregadas por Washington en el marco del Programa de Compartición Nuclear. A pesar de las amenazas esgrimidas por Moscú sobre un hipotético uso de su armamento, el presidente Duda aseveró que «Polonia estará siempre al lado de Ucrania».

La gran pregunta que prevalece en medio de nuevas informaciones y declaraciones de ambos bandos durante la guerra, es qué tan lejos está dispuesto a llegar el presidente ruso para sobreponer su voluntad por encima del derecho internacional. Además, los expertos han repasado una y otra vez que detonar un arma nuclear llevaría a la famosa fórmula 1+1=0. Es decir, ninguno de los contrincantes saldría victorioso.

Pero las últimas acciones de Moscú demuestran que de ese lado están dispuestos a «forzar la barra» todo lo posible. Por ejemplo, con la movilización que habría ordenado del submarino ruso de propulsión nuclear K-329 Belgorod. «Cargado en este vehículo se encuentra el ‘Arma del Apocalipsis’, es decir, el misil nuclear Poseidón», cita el diario italiano La Repubblica. Es capaz de escapar a radares y de «generar una onda radiactiva que puede arrasar metrópolis como Nueva York o Los Ángeles».

Un informe de inteligencia de la OTAN, al que hizo referencia el portal italiano, plasmó que el submarino está siendo movilizado en el océano Ártico. Por su parte, la web Naval News difundió imágenes asegurando que en efecto, se encuentra en esas aguas. El temor, es que el objetivo ruso sea probar el fatal misil.

Media hype claims that a unique Russian submarine, the #Belgorod, has 'vanished'. This may be exaggerated.

➡️ Naval News can share images of the submarine operating on the surface in the Arctic. 🇷🇺

Story by @CovertShores https://t.co/dXqgvVRYJn

— Naval News (@navalnewscom) October 5, 2022