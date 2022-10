Elon Musk finalmente cerró la compra de Twitter por 44000 millones de dólares y apenas se dio a conocer el acuerdo, el multimillonario fundador de Tesla anunció la nueva etapa de la plataforma. Se llamará «X» y según la descripción del empresario, será algo así como «la aplicación de todo».

De inmediato este anuncio de Musk se volvió viral. La opinión pública esperaba hace meses que se definiera el estado de la compra de la red social creada por Jack Dorsey. Pero el tema se tornó complicado para la compañía cuando el fundador SpaceX exigió informes que demostraran la cantidad cuentas falsas. Su sospecha es que el número era mucho más elevado de lo que reconocía la plataforma.

Debido a las diferencias se anunció el inicio de un juicio para mediados de octubre. Sin embargo, el acuerdo llegó antes. Finalmente el magnate accedió a comprar la plataforma por 54,20 dólares la acción.

No hay mayores detalles sobre esta nueva etapa de la aplicación, cuyo nombre guarda similitud con el de SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk. Sin embargo, dada la forma de ser y de manejar los negocios, característica del multimillonario, podría tratarse de una plataforma que posiblemente compita con mayor solidez con Meta, el conglomerado de redes sociales de Mark Zuckerberg.

«Comprar Twitter es un acelerador para crear X, la aplicación de todo», fueron las palabras de Musk.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022