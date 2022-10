La muerte de Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, deberá ser comprobada por la justicia estadounidense. Así lo ordenó un juez federal de Nueva York que dio cuatro días a un grupo de fiscales para confirmar los informes de que uno de los líderes de la ‘Segunda Marquetalia’, grupo «disidente» de las FARC, realmente falleció en mayo pasado durante un enfrentamiento.

La supuesta muerte del guerrillero desató varias hipótesis. Tanto de quienes aseguraban que se debió a un intercambio del régimen chavista con la facción de ‘Gentil Duarte’ para rescatar a militares venezolanos secuestrados, como de aquellos que advirtieron que podría tratarse de un hipotético «montaje para encubrirlo” desde la dictadura de Nicolás Maduro. Por aquellos días también resultaron muertos otros dos cabecillas de la narcoguerrilla colombiana.

Todas las sospechas y dudas sobre la muerte del narcotraficante —de quien nunca se halló el cuerpo— llevaron a que la fiscalía estadounidense emitiera la orden que ahora difunde el periodista Joshua Goodman, corresponsal de la agencia Associated Press.

Federal judge in NY gives prosecutors four days to confirm reports that ex Colombian rebel leader Jesus Santrich has been killed.

Santrich, who is wanted on US drug charges, reportedly died during a cross border bombing in Venezuela in 2021.

But his body has never been found. pic.twitter.com/jf5KfEhaMh

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 3, 2022