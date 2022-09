Las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini están lejos de terminar. El repudio no cesa, luego de que la joven de 22 años fuese detenida por la «policía moral» y dos horas después tuviera que recibir atención médica por el grave estado físico en el que quedó. Tras dos días agonizando, murió. A raíz del trágico episodio las mujeres salieron a manifestarse contra el régimen islámico.

Queman sus velos (conocidos como hiyab), se cortan el cabello en las calles y gritan frases como “¡Muerte al dictador!”. Así reclaman las mujeres iraníes, y hombres también. Con ello, comenzaron las represalias de Alí Jamenei, líder supremo del país, para silenciarlos. El saldo de fallecidos por las protestas varían según el vocero. Por ejemplo, la agencia Associated Press publicó un balance de nueve. Sin embargo, la agencia oficial de noticias (IRNA) habla de 17 muertos, entre policías y manifestantes. El número más alto, de 50, lo publicó la organización Derechos Humanos de Irán (IHR), con sede en Oslo.

La Guardia Revolucionaria habla de «sedición» y olvida que las imposiciones del régimen atentan contra los derechos inherentes al ser humano. Uno es anular la libre expresión al imponer a las mujeres qué vestir o pensar. Las protestas han cobrado tal magnitud que se extienden por 13 ciudades, incluyendo Teherán. La policía usa cañones de agua y gases lacrimógenos. A eso se suma la presencia del Basich, milicia del régimen en la que sus integrantes, incluso vestidos de civil, tienen la autorización de ir contra los manifestantes.

In this video of Thursday protests in Tehran, protesters are seen burning their headscarves and chanting Death to Khamenei. #IranProtests pic.twitter.com/eRn4iKL7LA

Alí Jamenei y su régimen teocrático están incómodos. No había enfrentado protestas de esa magnitud desde 2019 por el aumento en el costo del combustibles. Sin embargo, ahora es diferente, porque los nuevos reclamos están ligados a sus creencias religiosas.

Quizás por eso el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, decidió no asistir a una entrevista con Christiane Amanpour, de CNN, luego de que esta aclaró que no usaría el hiyab en su presencia. El mandatario está ahora en Estados Unidos debido a la celebración de la Asamblea General de la ONU. Irónicamente, el país que gobierna preside desde el año pasado la Comisión de Derechos de la Mujer de ese organismo.

«La entrevista no sucedió. Mientras continúan las protestas en Irán y la gente está siendo asesinada, habría sido un momento importante para hablar con el presidente Raisi», escribió Amanpour en Twitter.

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh

— Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022