Un nuevo retraso se suma el proceso judicial contra Álex Saab por la lavado de dinero. Esta vez, el juez Robert Scola pospuso la audiencia pautada para el 31 octubre sobre el estatus del colombiano como supuesto «diplomático» de la dictadura venezolana. Ahora el proceso judicial continuará en diciembre.

La decisión, respecto al hombre señalado como testaferro de Nicolás Maduro, también llega en momentos cuando los fiscales a cargo del caso desestiman los reclamos de los abogados de Saab, quienes están buscando documentos que «demuestren su condición de enviado especial», apuntó Joshua Goodman, periodista de Associated Press.

Ese mismo argumento es el que el régimen repite una y otra vez para evitar un juicio por lavado de unos 350 millones de dólares a través del programa CLAP, usado por el chavismo como arma política y de propaganda, en el que se entregan alimentos que han sido denunciados como de dudosa calidad a los venezolanos.

Update: Judge Scola pushes to December a hearing on Alex Saab’s purported status as a Venezuelan diplomat.

The delay comes as prosecutors resist Saab attorneys’ demand they search @DeptofDefense and other agencies for documents they claim will prove his status as a special envoy

