Con un ataque directo contra el Partido Republicano y contra el exmandatario Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció un discurso cargado de polarización. Con estas palabras también fijó su posición de cara a las elecciones intermedias de noviembre para reemplazar a todos los integrantes de la Cámara de Representantes y la mitad del Senado, más algunas gobernaciones. Esta postura la asume a menos de un mes del inédito allanamiento a la residencia de Trump en Florida.

El mandatario demócrata configuró su discurso bajo el supuesto riesgo que corren las instituciones del país y la democracia a raíz de que algunos organismos —en especial el FBI— están recibiendo fuertes críticas por presunto sesgo político. Pero Biden, en lugar de objetar el procedimiento de la agencia de vigilancia o cuestionar por qué la orden judicial se publicó tachada y editada, exhortó a dar «la batalla por el alma de la nación».

Dijo que los seguidores del movimiento «Make America Great Again» (MAGA) son una «amenaza» para la democracia y que tienen la voluntad de hacer «retroceder» a EE. UU., olvidando que bajo su Administración se ha cometido una larga lista de desaciertos en materia internacional que han debilitado la imagen de la primera potencia mundial, además el país experimenta un nivel inflacionario que no se veía en cuatro décadas y ha llevado las reservas de petróleo a su nivel más bajo desde hace 38 años (con alta posibilidad de continuar la caída).

Todo esto sin mencionar la promoción de la cultura woke y de políticas de corte progresista de la mano del ala más izquierdista del Partido Demócrata. Aún así, en su discurso Joe Biden habló de ataques contra «la igualdad y la democracia».

Con su discurso en Filadelfia, la cuna de la democracia estadounidense, Joe Biden también aumenta la polarización que prometió eliminar cuando ganó la presidencia. En ese momento se comprometió a dejar atrás la «era sombría de demonización» de EE. UU. y hacer todo lo posible para “unificar” a la población.

Pero la promesa quedó olvidada. Para el congresista Pat Fallon, se trató de un pronunciamiento «divisivo y sordo». «Esta Administración ha vilipendiado a cualquier estadounidense que no esté de acuerdo con su agenda radical de extrema izquierda», aseveró un mensaje en su cuenta de Twitter.

Joe Biden ran on unity and togetherness. Tonight’s divisive and tone deaf speech is a culmination of his team’s work and rhetoric.

This Administration has villainized any American that does not agree with their radical far-left agenda.

— Rep. Pat Fallon (@RepPatFallon) September 2, 2022