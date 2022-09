La reservas de petróleo estadounidense están en su nivel más bajo desde 1984, según el Departamento de Energía. Este panorama tiene atentos a los expertos y al mercado de crudo, porque si bien era un escenario predecible, no deja de ser preocupante que la potencia mundial flaquee en cuanto a la cantidad de barriles en su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, en inglés) y marque un récord que no se veía desde hace 38 años.

Que la SPR guardara al 26 de agosto 450 millones de barriles en comparación con los 621 millones de hace un año es el resultado de varios factores, pero principalmente del golpe al suministro mundial de crudo debido a la invasión de Rusia contra Ucrania. Por este motivo, la Administración demócrata de Joe Biden anunció en marzo pasado la liberación de un millón de barriles diarios durante seis meses para completar una cifra total 180 millones de barriles de crudo. Oficialmente, Biden dijo que lo hacía para satisfacer el mercado y controlar el aumento del combustible, pero en realidad, cuidaba su golpeada popularidad.

Liberar barriles de las reservas fue visto más como una decisión política que estratégica. El fin en sí mismo, era manipular el mercado debido a la alta inflación, la baja popularidad y las elecciones intermedias de noviembre. Y tal como advirtieron expertos, el resultado no fue sustancial.

Pero el escenario podría empeorar en octubre según proyecciones del Instituto de Investigación Energética citados por el portal Oil Price. Las reservas podrían llegar a un mínimo histórico de los últimos 40 años con 358 millones de barriles.

THE GREAT DESTRUCTOR

Biden administration has drained the U.S. Strategic Petroleum Reserve to its lowest level since 1984.

It took us 40 years as a nation to save these reserves and Biden has drained them in half in less than two years.

