Mientras llega el 17 de octubre, fecha del inicio del juicio formal contra Claudia Díaz, mejor conocida como la exenfermera del fallecido dictador, Hugo Chávez, salen a la luz nuevos detalles de lo que está ocurriendo en las audiencias previas.

Los fondos con los que Claudia Díaz está pagando a la defensa es una de las aristas que pusieron en tela de juicio los fiscales estadounidenses que dan seguimiento al caso. Estos, remarcaron que la acusada —sobre quien pesan tres cargos relacionados al lavado de dinero— informó que no tiene activos ni pasivos, por lo que simplemente dijo «que es mantenida económicamente por su marido y coacusado fugitivo», Adrián José Velásquez Figueroa.

El texto en cuestión, publicado por el periodista de The Associated Press, Joshua Goodman, cita que no quedaba claro cómo la demandada iba a asumir los gastos que conlleva la libertad temporal, como la monitorización por vídeo y reconocimiento telefónico de 24 horas, informes físicos, fianza personal o estancias en hoteles.

Posiblemente lo más llamativo, es que en el tema del financiamiento mencionan a Raúl Gorrín, el empresario venezolano que habría actuado en complicidad de Díaz y quien hoy esta prófugo de la justicia.

Prosecutors insinuate—without evidence—that ex Venezuela Treasurer Claudia Diaz's attorney is being paid by her fugitive co-defendant Raul Gorrin.

The government says Diaz's lawyer risks "criminal liability" if the sanctioned Gorrin is funding her defense against bribery charges pic.twitter.com/LGpQn5G8Xt

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 24, 2022