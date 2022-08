Los barcos piratas —en su mayoría chinos— siguen haciendo de las suyas en aguas internacionales y esta vez, Argentina es una de sus mayores víctimas ya que la pesca de calamar casi se triplicó en solo cinco años según un informe de Greenpeace. Anteriormente, organizaciones han denunciado este crimen que depreda a las especies marinas junto con informes que revelan cómo China supera por mucho la cantidad de buques frente a otras flotas como la taiwanesa o la surcoreana.

En este sentido, las alarmas se encienden específicamente en una zona denominada «Agujero azul», fuera de las 200 millas que legalmente forman la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina. Allí, los barcos depredan con sus redes la fauna para suplir la demanda de su mercado interno, y que muchas veces también terminan exportando. Si bien a finales de 2020 trascendió que unas 200 naves chinas circulaban por fuera de la ZEE de ese país, esta vez se dio a conocer el preocupante informe.

El esfuerzo de los barcos poteros (llamados así por dedicarse exclusivamente a la pesca del calamar) pasó de pescar durante 130.789 horas en 2017 a 354.367 horas para finales del primer semestre de 2022. Por otro lado, aquellos dedicados a la pesca de arrastre (mucho más dañina por arrasar con todo el lecho marino) pasaron de 58408 horas a 120.302 horas, mucho más del doble.

No obstante el tema parece desvanecerse en medio de grises internacionales mientras que los recursos cercanos al mar argentino merman a paso indiscriminado. Desde el Gobierno, dicen poco y nada más allá de la compra de algunas patrullas de la Armada Argentina para monitoreo.

Blue Hole: New ⁦@Greenpeace⁩ report finds that squid fishing on the high seas off the coast of Argentina has tripled in just five years.

Much of the unregulated fishing is done by Chinese vessels. https://t.co/54GJf5W6YM pic.twitter.com/ibahJPTsyd

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 22, 2022