Venezuela, y más en detalle su capital Caracas, parecen proyectar una leve mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos. Es lo que ha querido mostrar la dictadura chavista apoyada en conciertos de artistas internacionales, supermercados surtidos y uno que otro espejismo. Pero detrás no hay más que crisis con millones de personas aún padeciendo hambre por el paupérrimo poder adquisitivo y los servicios públicos en estado de abandono.

Lo cierto es que Venezuela no se arregló. Está lejos de eso. El 94,5 % de la población está empobrecida, según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi). Si alguien busca pruebas de la crisis, basta mirar lo que está ocurriendo en la frontera entre México y Estados Unidos. Los venezolanos llegan a diario en masa luego de cruzar toda Centroamérica y la peligrosa selva del Darién –que separa a Colombia y Panamá– en busca de un futuro lejos del comunismo.

Las cifras lo respaldan. De enero a julio de este año, 69950 venezolanos cruzaron por la frontera sur de EE. UU., de acuerdo con el registro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés). Esto superó por más del doble los 31030 registrados en el mismo periodo de 2021, derrumbando el mito de que Venezuela «se arregló».

El número es aún mayor si se toma en cuenta el año fiscal, periodo entre octubre y septiembre que toman como referencia las autoridades estadounidenses. Ahí, en el año fiscal 2022, están registrados 128.556 cruces de venezolanos por la frontera sur de EE. UU. Sin contar los dos meses que aún faltan para que termine este ciclo. En comparación, hace un año habían cruzado 48678 venezolanos durante ese periodo.

