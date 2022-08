Elon Musk, el multimillonario dueño de las empresas Tesla y SpaceX, se ha caracterizado los últimos meses por poner en tela de juicio muchas situaciones que están ocurriendo en Estados Unidos a nivel político. Cualquier tema al que haga referencia siempre salta a la palestra ganando relevancia. Lo demostró con la censura en Twitter, la hipocresía corporativa detrás del mes del orgullo gay y otros tantos tópicos.

Pero hay uno que se está volviendo cada vez más incómodo para la Administración demócrata de Joe Biden por su negligencia y es por eso que el multimillonario decidió pronunciarse. Después de todo, dejó claro que ya no comparte la misma ideología que el presidente de EE. UU. al ver su desempeño lleno errores.

La situación radica en la frontera entre EE. UU. y México, donde se está produciendo un incontrolable número de cruces ilegales. Durante una mañana hubo más de 700 solo en el sector de Del Rio, Texas (uno de los 20 sectores). Como resultado, allí se registran aproximadamente 400.000 cruces desde el inicio del año fiscal, indicó Bill Melugin, corresponsal de Fox News en la frontera. Eso es 100% más que el año pasado y más que la población de Nueva Orleans, detalló.

Ante esta desbordada crisis fronteriza, apareció Musk.

Cada día hay más migrantes irregulares pasando por los distintos sectores de Texas sin que la Casa Blanca se pronuncie. La capacidad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) está saturada. Algunos medios estadounidenses citan que desde que los migrantes logran cruzar hasta que son llevados a los centros de procesamiento pueden pasar hasta cuatro horas debido a que no hay suficientes patrullas.

Pero son pocos los medios que la reportan y desde el bando demócrata hay silencio absoluto. Elon Musk tiene razón, la crisis fronteriza recibe muy poca atención.

Las cifras actualizadas de la CBP indicaron que en julio hubo 199.976 cruces ilegales. Eso da un total de 1.946.780 cruces de este tipo en los 10 meses que van del año fiscal 2022. Es decir, faltan dos meses para que culmine y aún así el registro ya superó todo el año fiscal 2021, con 1.734.686.

Los riesgos de esta situación han sido repasados una y otra vez por los republicanos. En Texas están desbordados y eso termina afectando a sus habitantes. A largo plazo, puede hacer mella en la estructura económica y social federal, incapaz de hacer seguimiento a los casos y con inversiones millonarias para mantener albergues o gestionar miles de solicitudes de asilo. Por eso el gobernador Greg Abbott tomó la decisión de enviar autobuses a Washington DC y New York llenos de migrantes.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dejó saber que está dispuesto a tomar más vuelos de deportación, pero la Administración Biden «no ha preguntado, ni llamado» sobre este tema.

«Siendo extremadamente comunes los cruces de grandes grupos en este sector, es absurdo que la Administración Biden haya cancelado la política de Permanecer en México», expresó el representante Tony Gonzáles luego de regresar de viaje por el Triángulo Norte.

