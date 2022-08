El tema de los cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos va de mal en peor. Ya no ocupa el mismo lugar de protagonismo que hace un año cuando las imágenes de cientos de personas cruzando Río Grande se llevaban las miradas en redes sociales. Sin embargo, no quiere decir que no siga sucediendo. Los migrantes siguen llegando sin parar.

Basta con decir que hasta junio de 2022 el acumulados de cruces ilegales (1.746.199) superó todo lo que se registró en el año fiscal 2021 (1.734.686), de acuerdo con cifras oficiales.

Pero la Administración demócrata no tiene la intención de visibilizar el problema. La vicepresidente y encargada de la crisis, Kamala Harris, parece incapaz de resolverlo mientras que Joe Biden voltea su mirada a los conflictos internacionales. A la par, surgen testimonios de alguaciles que están en la primera línea viendo cómo migrantes ansiosos por llegar a Estados Unidos deben enfrentarse a mafias y muchos casos, ser convertidos en esclavos, olvidando reunirse con sus familiares luego del tortuoso camino desde países latinoamericanos, asiáticos o de Medio Oriente.

BREAKING: One of the most massive single groups we have ever witnessed cross illegally at the border is crossing into Eagle Pass, TX right now. The line of people went so far into the trees it’s hard to get a count. Hundreds upon hundreds. Coyotes guiding them in water. @FoxNews pic.twitter.com/ZjZIygarAv

— Bill Melugin (@BillFOXLA) July 13, 2022